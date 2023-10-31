BMKG Ingatkan Warga Hati-Hati Potensi Gempa Susulan di Jember

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa bermagnitudo (M) 4,9 yang mengguncang kawasan Jember, Jawa Timur, Selasa (31/10/2023) pukul 04.49 WIB.

BMKG pun mengingatkan adanya potensi gempa susulan yang mengguncang lokasi.

"Hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi," kata BMKG.

BMKG menyatakan bahwa getaran gempa turut dirasakan hingga ke Badung, Bali.

Diketahui bahwa pusat lokasi gempa berada di darat tepatnya 73 kilometer tenggara dari Jember. Tepatnya berada di 113.86 Bujur Timur dan 8.82 Lintang Selatan (LS).

BACA JUGA: Larasati Nugroho Perankan Sosok Perempuan Kuat dalam Sinetron Cahaya Cinta Azzura

“Gempa Mag:4.9, 31-Oct-2023 04:44:49WIB, Lok:8.82LS, 113.86BT (73 km Tenggara JEMBER-JATIM,” tulis BMKG.