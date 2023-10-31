Gempa M4,9 Jember Dirasakan sampai Badung Bali

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa bermagnitudo (M) 4,9 yang mengguncang kawasan Jember, Jawa Timur, Selasa (31/10/2023) pukul 04.49 WIB.

Pusat lokasi gempa berada di darat tepatnya 73 kilometer tenggara dari Jember. Tepatnya berada di 113.86 Bujur Timur dan 8.82 Lintang Selatan (LS).

“Gempa Mag:4.9, 31-Oct-2023 04:44:49WIB, Lok:8.82LS, 113.86BT (73 km Tenggara JEMBER-JATIM,” tulis BMKG dalam akun resmi media sosial xnya, Selasa (31/10/2023).