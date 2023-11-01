Advertisement
HOME NEWS NEWS

Kunjungi Ponpes Tambakberas, TGB Disambut KH Wahab Yahya

Mukhtar Bagus , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |13:18 WIB
Kunjungi Ponpes Tambakberas, TGB Disambut KH Wahab Yahya
TGB bertamu ke tempat KH Wahab Yahya/Foto: Mukhtar Bagus
JOMBANG - Ketua Harian DPP Partai Perindo, Dr. TGB HM Zainul Majdi mengunjungi Pondok Pesantren Tambakberas di Jombang, Jawa Timur. TGB tiba dengan rombongan TPN Ganjar-Mahfud.

Kedatangan TGB dan TPN ini disambut langsung oleh satu pengasuh Pondok Pesantren Tambakberas KH Wahab Yahya.

Kunjungan TGB dan rombongan di Ponpes Tambakberas dilakukan usai ia bersilaturahmi dengan anak pendiri NU KH Abdul Wahab Hasbullah, yaitu Nyai Hajah Munjidah Wahab.

Sama seperti di rumah Nyai Hajah Munjidah Wahab, kedatangan TGB itu juga dimaksudkan untuk meminta masukan bagi Ganjar-Mahfud yang kini sedang diperjuangkan agar terpilih menjadi RI 1 dan RI 2.

"Kita mau mendengar aspirasi dari mana saja untuk Ganjar-Mahfud biar nanti bisa keluar sebagai kebijakan," kata TGB saat berkunjung ke rumah Nyai Hajah Munjidah, Selasa (31/10/2023).

(Nanda Aria)

      
