HOME NEWS NEWS

Kunjungi Ponpes Darul Ulum Peterongan, TGB Minta Doa Kelancaran Pasangan Ganjar-Mahfud

Mukhtar Bagus , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |20:19 WIB
Kunjungi Ponpes Darul Ulum Peterongan, TGB Minta Doa Kelancaran Pasangan Ganjar-Mahfud
TGB kunjungi Ponpes Darul Ulum Peterongan/Foto: Mukhtar Bagus
A
A
A

JOMBANG - Mengakhiri safarinya di Jombang, Jawa Timur, Ketua Harian DPP Partai Perindo, Dr. TGB HM Zainul Majdi, berkunjung ke Pondok Pesantren Darul Ulum Peterongan, Selasa (31/10/203) sore.

Di sana, TGB dan rombongan disambut langsung oleh pengasuh Ponpes Darul Ulum yang juga mursyid Toriqot Wannahsabandiyah, KH Tamim Romli. Kepada KH Tamim Romli, TGB minta didoakan kelancaran Ganjar-Mahfud dalam konstestasi Pemilu 2024.

"Tadi juga saya minta khusus doa dari beliau, semoga dimudahkan pasangan Ganjar-Mahfud, kalau ada takdirnya semoga jadi pemimpin yang menghadirkan keadilan dan penegakan hukum," kata TGB.

Sementara itu, kepada TGB, KH Tamim Romli menilai Ganjar dan Mahfud sebagai pasangan yang ideal. Ia juga mendoakan pasangan Ganjar-Mahfud mendapatkan hasil yang terbaik pada Pilpres 2024 mendatang.

"Jadi pasangan yang serasi. Prosesnya seperti yang disampaikan tadi mulus, semoga proses yang baik ini bisa dilanjutkan dengan yang baik pula," ujar KH Tamim Romli.

"Kita berharap dua pasangan ini dapat membawa bangsa ini semakin baik, semakin baik ke depan," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
