Kunjungi Putri Pendiri NU, TGB Minta Masukan Terkait Pemenangan Ganjar-Mahfud

JOMBANG - Ketua Harian DPP Partai Perindo, Dr. TGB HM Zainul Majdi tiba di kediaman putri pendiri NU, Nyai Hajah Munjidah Wahab, sekitar pukul 09.30 WIB.

Kedatangan TGB disambut langsung oleh Nyai Hajah Munjiidah Wahab yang juga mantan Bupati Jombang. Di hadapan Nyai Hajah Munjidah Wahab Hasbullah, TGB meminta masukan terkait pemenangan Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024 mendatang.

BACA JUGA:

Sebab menurut TGB, masukan dari tokoh-tokoh NU sangat diperlukan agar dalam memimpin negara nanti Ganjar dan Mahfud bisa melakukan perubahan sesusai dengan harapan masyarakat.

Selain meminta masukan, TGB juga diminta oleh Nyai Hajah Munjidah untuk memberi motivasi kepada ratusan santriwati.

BACA JUGA:

Kepada mereka, TGB mengimbau santriwati agar penuh semangat dalam belajar, agar menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat bangsa dan negara.

"Silaturahim ini, beliau tokoh perempuan dan muslimat, tentu banyak yang bisa kita ambil. Kita mau mendengar aspirasi dari mana saja untuk Ganjar-Mahfud biar nanti bisa keluar sebagai kebijakan," kata TGB saat berkunjung ke rumah Nai Hajah Munjidah, Selasa (31/10/2023).