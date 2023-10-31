TGB Kunjungi Ponpes Al Aziziyah Denanyar, Dapat Masukan soal Pesantren untuk Ganjar-Mahfud

JOMBANG - Ketua Harian DPP Partai Perindo, Dr. TGB HM Zainul Majdi berkunjung ke Pondok Pesantren Al Aziziyah Denanyar di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Selasa (31/10/2023) siang.

Didampingi oleh mantan Kapolda Jatim, Irjen Purn. Lucky Hermawan, yang menjadi tim pemenangan nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, TGB juga berkunjung ke Pondok Pesantren Tebuireng.

Kedatangan Dr. TGB HM Zainul Majdi disambut langsung oleh KH Abdul Muiz Azis Masyhuri, pengasuh Ponpes Al Aziziyah. Ponpes ini adalah salah satu pondok pesantren milik kerabat Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar.

TGB kemudian melakukan pertemuan tertutup dengan didampingi oleh mantan Kapolda Jatim di kediaman KH Abdul Muiz Azis Masyhuri.

Belum diketahui pasti apa hasil pertemuan tersebut, namun usai pertemuan TGB bersama rombongan diantar oleh KH Abdul Muiz Azis Masyhuri ziarah ke makam salah satu pendiri NU, KH Busri Syansuri yang juga kakek buyut dari Muhaimin Iskandar, yang ada di Ponpes Mambaul Maarif Denanyar.

Dari Ponpes Denanyar, TGB kemudian berkunjung ke Ponpes Tebuireng di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.

Kedatangan TGB di Ponpes Tebuireng itu disambut oleh sekretaris utama pondok bersama para dzuriyah pesantren.

Cukup lama TGB melakukan pertemuan dengan keluarga pengasuh pondok pesantren Tebuireng tersebut.