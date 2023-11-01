Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ini Dia 5 Masjid Terbesar di Jepang

Assyifa Eka Putri , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |19:35 WIB
Ini Dia 5 Masjid Terbesar di Jepang
Camii Mosque di Tokyo.
JEPANG adalah negara dengan budaya kosmopolitanisme yang memungkinkan orang-orang dari latar belakang agama berbeda dapat hidup berdampingan secara harmonis.

Beberapa tahun terakhir ini, pemerintah Jepang membangun fasilitas-fasilitas agama untuk penduduk Muslim yang merupakan kelompok minoritas di sana. Oleh karena itu, terjadi peningkatan yang cukup signifakan dalam pembangunan masjid di Jepang.

Dilansir dari Travel Triangle, Jepang saat ini telah membangun sekitar 90 masjid untuk komunitas Muslim di sana. Namun, ada lima masjid terbesar yang sangat populer dan menjadi tujuan destinasi bagi para wisatawan luar dan lokal.

1. Tokyo Camii Mosque

Tokyo Camii Mosque merupakan masjid terbesar di Jepang, yang dibangun pada 1998 dengan total empat lantai. Masjid yang terletak di Shibuya ini mengadopsi gaya aristektur Ottoman yang membuat bangunan ini tampak begitu megah. Masjid ini sangat populer di kalangan wisatawan luar dan juga penduduk setempat.

2. Hiroo Mosque

Hiroo Mosque tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga merupakan pusat budaya Arab. Di dalam masjid ini juga disediakan sebuah aula bagi para pengunjung yang ingin mempelajari budaya Arab di Tokyo. Tidak heran, masjid ini terletak di Distrik Minato yang merupakan rumah bagi Institut Islam Arab.

