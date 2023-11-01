Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

4 Fakta 13 Orang Tewas Akibat Miras Oplosan di Subang

Yudy Heryawan Juanda , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |05:43 WIB
4 Fakta 13 Orang Tewas Akibat Miras Oplosan di Subang
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

SUBANG - Korban miras oplosan di Subang, Jawa Barat bertambah menjadi 13 orang.

Berikut fakta yang berhasil dihimpun:

1. Korban ke-13 di RSUD Subang

Korban ketiga belas yang meninggal baru masuk ke RSUD Subang, pada Senin 30 Oktober 2023, sore dan dinyatakan meninggal pada dini hari tadi.

2. Korban Kritis pun Bertambah

Sementara korban kritis berjumlah 4 orang dan dalam penanganan RSUD Subang secara intensif.

3. Identitas Korban ke-13

Korban meninggal bernama Arif berusia 24 tahun warga Jalan Cagak Subang. Arif menjadi korban tewas ke-13 akibat miras oplosan.

Arif menghembuskan nafas terakhir di ruang IGD RSUD Subang. Ia baru masuk ke IGD pada Senin sore. Korban mengalami sesak nafas hingga gagal nafas dan dinyatakan meninggal dunia pada Selasa (31/10/2023) dini hari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Subang Miras Oplosan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/320/3162858//menhub_dudy-gaCc_large.jpg
Menhub Akan Periksa INKA Imbas Kecelakaan Kereta Api di Subang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/525/3161197//brutal-LCb9_large.jpg
Brutal! Remaja di Subang Dikeroyok dan Ditusuk 8 Kali Usai Apel ke Rumah Pacar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/408/3139160//10_tempat_wisata_hits_di_subang_2025_glamping_hingga_pemandian_air_panas-cP8u_large.jpg
10 Tempat Wisata Hits di Subang 2025, Glamping hingga Pemandian Air Panas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/340/3136727//ilustrasi-yV9X_large.jpg
Korban Tewas Miras Oplosan di Lapas Bukittinggi Bertambah Jadi 4 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/340/3135795//miras_oplosan-ewjK_large.jpg
Kasus Miras Oplosan di Lapas Bukittinggi, 2 Narapidana Masih Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/301/3122320//3_rekomendasi_kuliner_di_subang_tak_lengkap_jika_mudik_tanpa_makan_nasi_liwet-16nO_large.jpg
3 Rekomendasi Kuliner di Subang, Tak Lengkap jika Mudik Tanpa Makan Nasi Liwet
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement