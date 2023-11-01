4 Fakta 13 Orang Tewas Akibat Miras Oplosan di Subang

SUBANG - Korban miras oplosan di Subang, Jawa Barat bertambah menjadi 13 orang.

Berikut fakta yang berhasil dihimpun:

1. Korban ke-13 di RSUD Subang

Korban ketiga belas yang meninggal baru masuk ke RSUD Subang, pada Senin 30 Oktober 2023, sore dan dinyatakan meninggal pada dini hari tadi.

2. Korban Kritis pun Bertambah

Sementara korban kritis berjumlah 4 orang dan dalam penanganan RSUD Subang secara intensif.

3. Identitas Korban ke-13

Korban meninggal bernama Arif berusia 24 tahun warga Jalan Cagak Subang. Arif menjadi korban tewas ke-13 akibat miras oplosan.

Arif menghembuskan nafas terakhir di ruang IGD RSUD Subang. Ia baru masuk ke IGD pada Senin sore. Korban mengalami sesak nafas hingga gagal nafas dan dinyatakan meninggal dunia pada Selasa (31/10/2023) dini hari.