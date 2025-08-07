Brutal! Remaja di Subang Dikeroyok dan Ditusuk 8 Kali Usai Apel ke Rumah Pacar

SUBANG – Seorang remaja di Subang, Jawa Barat, menjadi korban pengeroyokan sadis di kawasan Pasar Inpres Pagaden. Korban, yang diketahui berinisial MR (19), ditusuk sebanyak delapan kali menggunakan pisau karambit oleh salah seorang pelaku usai berkunjung ke rumah kekasihnya.

Dalam rekaman video amatir warga, terlihat jelas detik-detik mengerikan saat korban berlari dengan punggung berlumuran darah. Sambil memegangi tubuhnya yang lemas, ia berteriak meminta pertolongan warga. Beberapa kali korban tampak terjatuh sebelum akhirnya dibantu dan dilarikan ke puskesmas terdekat.

Peristiwa nahas ini terjadi pada Selasa malam. MR mengalami luka tusuk di bagian punggung dan luka akibat pukulan di kepala. Pelaku utama penusukan, AS alias W, secara membabi buta menusuk punggung korban sebanyak delapan kali dan memukul kepala bagian belakang korban sebanyak satu kali. Aksi brutal ini dilakukan bersama tiga rekannya, yaitu AA, AS (inisial sama dengan pelaku utama, namun orang berbeda), dan FF.

Menurut Kapolsek Pagaden, AKP Ikin Sodikin, insiden berawal dari cekcok antara korban dan pelaku utama melalui pesan WhatsApp saat korban berada di rumah kekasihnya. Percekcokan tersebut berujung pada tantangan untuk bertemu di depan Pasar Inpres Pagaden.

"Saat pertemuan terjadi, korban langsung diserang secara brutal oleh para pelaku. Selain ditusuk oleh AS alias W, korban juga dipukul dan ditendang oleh AA, AS, dan FF," ungkap AKP Ikin Sodikin.

Korban sempat mendapatkan penanganan awal di Puskesmas Pagaden sebelum akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Hamori Subang untuk perawatan lebih intensif. Polsek Pagaden dengan sigap berhasil mengamankan keempat terduga pelaku yang kini terancam hukuman penjara maksimal tujuh tahun.



(Fetra Hariandja)