INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Jelang Operasi Lilin 2023, Korlantas Polri Cek Jalur Jawa Barat hingga Jawa Timur

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |22:42 WIB
Jelang Operasi Lilin 2023, Korlantas Polri Cek Jalur Jawa Barat hingga Jawa Timur
Dirgakkum Korlantas Polri, Brigjen Aan Suhanan (foto: dok ist)
A
A
A

PURWAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri bersama stakeholder terkait mulai mempersiapkan dan mengecek jalur jelang Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Peninjauan dimulai dari Pos Lalu Lintas Cikopo, Purwakarta - Jawa Barat hingga Pos Kalikangkung - Jawa Tengah, Rabu (1/11/2023)

Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri, Brigjen Aan Suhanan didampingi Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Eddy Djunaedi menerima paparan dari Dirlantas Polda Jawa Barat Kombes Pol Wibowo dan stakeholder terkait kesiapan pengamanan Operasi Lilin 2023.

"Hari ini kita melaksanakan survey untuk jalan tol maupun arteri kita sudah mendapatkan presentasi dari Pak Dirlantas Jawa Barat kemudian teman- teman dari pengelola jalan tol," ungkap Dirgakkum Korlantas Polri.

Dalam tinjauanya, Dirgakkum mengungkapkan telah menyiapkan strategi antisipasi apabila terjadi kepadatan dan perlambatan mulai dari pembatasan angkutan barang, hingga contra flow.

"Strateginya yang pertama kami akan mengusulkan dengan stakeholder untuk membatasi angkutan barang contraw flow pada tanggal kami akan menambah kapasitas jalan melakukan contra flow mulai satu lajur dua lajur sampai tiga lajur," ujar Brigjen Pol Aan Suhanan.

"Kemudian dititik pertemuan Cisumdawu dan Cipali di KM 152 kemungkinan akan terjadi pertemuan arus dari Bandung dan arah Jakarta ini juga sudah kita antisipasi, kita simulasi CB apa yang akan kita lakukan sehingga prediksi terjadi kepadatan dan perlambatan disini bisa kita antisipasi dengan melakukan dobrak (pembukaan contraflow) ke KM sebelumnya dan masuk kembali di KM setelahnya" tambahnya.

Usai peninjauan di Pos Cikopo - Jawa Barat, perjalanan dilanjutkan ke KM 86 A yang sedang dilakukan pelebaran jalan dan pengecekan di KM 153 A Entrance Cisumdawu – Cipali.

