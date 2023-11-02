Pedagang Ini Doakan Angel Lelga Bisa Terpilih Jadi Anggota DPR RI dari Partai Perindo

JAMBI - Tim DPW Partai Perindo Jambi dan Caleg DPR RI Dapil Jambi dari Partai Perindo Angel Lelga menonton perlombaan perahu tradisional di kawasan Danau Sipin, Kota Jambi, Kamis (2/11/2023).

Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo dan Bacawapres Mahfud MD itu ikut berpartisipasi dalam perlombaan perahu tradisional.

Tidak hanya Angel Lelga, Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Jambi Hendry Attan, Ketua DPD Perindo Kota Jambi Cristina Glorya Purba dan pengurus partai Perindo lainnya.

Disamping itu, Angel Lelga juga berbagi kartu nama kepada warga yang kebanyakan emak-emak. Mereka pun antusias menghampirinya hingga meminta suwa Poto.

Tidak hanya itu, Angel Lelga juga memborong makanan UMKM dan jagung rebus yang dijual warga setempat.

Yeni, pedagang UMKM merasa bersyukur semua dagangannya diborong oleh Angel Lelga.

"Alhamdulillah terima kasih, semua dagangannya habis diborong dan dibagikan ke warga," ujarnya, Kamis (2/11/2023).

Diakuinya, dirinya baru tahu ada artis ibukota yang menjadi caleg DPR RI dari Partai Perindo Provinsi Jambi

"Semoga saja terpilih menjadi anggota DPR RI dan bisa mewakili aspirasi masyarakat Jambi," harap Yeni.

Menurut caleg DPR RI dari Partai Perindo, Angel Lelga Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu selalu mensupport produk-produk UMKM masyarakat.