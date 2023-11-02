Usai Bimtek Caleg, RPA Perindo Optimis Panen Suara di Pemilu 2024

JAKARTA - Calon Legislatif DPR RI dapil Jawa Tengah II Irvan Arifianto mengungkapkan optimismenya dalam menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg) di 2024 mendatang.

Apa lagi, optimisnya makin bertambah setelah melakukan bimbingan teknis (bimtek) bersama dengan caleg Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo se-Jabodetabek.

"Saya dan rekan rekan RPA Perindo semuanya merasakan senang dengan adanya acara ini dan sangat bermanfaat," kata Irvan Arifianto yang juga Penasihat RPA Perindo, di kantor pusat RPA Perindo, MNC Tower, Jakarta, Kamis (2/11/2023).

BACA JUGA: Bimtek Caleg RPA Perindo Berikan Arahan untuk Memaksimalkan Suara Jelang Pileg 2024

"Kami mengucapkan terimakasih kepada ketua umum RPA Perindo, ibu Jean, selaku penyelenggara dan rekan rekan semua yang telah hadir, bisa mungkin bermanfaat untuk kita mencari suara nantinya," imbuhnya.

Irvan juga berharap setelah bimtek Caleg RPA Perindo hal tersebut bisa mendongkrak suara yang masuk ke Partai Perindo karena masukan-masukan baru untuk pemenangan partai.

"Dan harapan saya, RPA Perindo bisa memberikan suara yang signifikan untik Partai Perindo," pungkas Irvan.