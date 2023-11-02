Bimtek Caleg RPA Perindo Berikan Arahan untuk Memaksimalkan Suara Jelang Pileg 2024

JAKARTA - Calin Legislatif (Caleg) dari Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo melakukan bimbingan teknis (bimtek) untuk pengarahan dan lebih bisa mempersiapkan diri menjelag Pemilihan Legislatif (Pileg) di tahun 2024 mendatang.

Menurut Ketua Umum RPA Perindo, Jeannie Latumahina, bimtek tersebut dilaksanakan guna memberikan arahan lebih dalam untuk bisa memenangkan Partai Perindo dalam pesta demokrasi di 2024.

"Hari ini kami, RPA Perindo mengadakan bimbingan teknis dengan dengan teman-teman Caleg, se-Jabodetabek, untuk bagaimana mempersiapkan diri lebih baik lagi, supaya Partai Perindo bisa menang pada Pileg 2024," kata Jaenni di kantor pusat RPA Perindo, MNC Tower, Jakarta, Kamis (2/11/2023).

Dalam bimtek itu, para Caleg dari RPA Perindo mendapatkan arahan bagaimana cara pemetaan wilayah yang baik, dan juga merekrut saksi-saksi untuk mengawal suara Perindo di TPS-TPS.

"Yang paling banyak kami berbicara tentang pemetaan wilayah dan juga bagaimana merekrut saksi dan juga hal hal yang lain sesuai dengan program utama dari partai yaitu KTA Berasuransi untuk Caleg dari pada Partai Perindo harus turun ke akar rumput harus bersosialisasi kepada masyarakat," kata Jaenni.