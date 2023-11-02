Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bimtek Caleg RPA Perindo Berikan Arahan untuk Memaksimalkan Suara Jelang Pileg 2024

Giffar Rivana , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |19:06 WIB
Bimtek Caleg RPA Perindo Berikan Arahan untuk Memaksimalkan Suara Jelang Pileg 2024
A
A
A

JAKARTA - Calin Legislatif (Caleg) dari Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo melakukan bimbingan teknis (bimtek) untuk pengarahan dan lebih bisa mempersiapkan diri menjelag Pemilihan Legislatif (Pileg) di tahun 2024 mendatang.

Menurut Ketua Umum RPA Perindo, Jeannie Latumahina, bimtek tersebut dilaksanakan guna memberikan arahan lebih dalam untuk bisa memenangkan Partai Perindo dalam pesta demokrasi di 2024.

"Hari ini kami, RPA Perindo mengadakan bimbingan teknis dengan dengan teman-teman Caleg, se-Jabodetabek, untuk bagaimana mempersiapkan diri lebih baik lagi, supaya Partai Perindo bisa menang pada Pileg 2024," kata Jaenni di kantor pusat RPA Perindo, MNC Tower, Jakarta, Kamis (2/11/2023).

Dalam bimtek itu, para Caleg dari RPA Perindo mendapatkan arahan bagaimana cara pemetaan wilayah yang baik, dan juga merekrut saksi-saksi untuk mengawal suara Perindo di TPS-TPS.

"Yang paling banyak kami berbicara tentang pemetaan wilayah dan juga bagaimana merekrut saksi dan juga hal hal yang lain sesuai dengan program utama dari partai yaitu KTA Berasuransi untuk Caleg dari pada Partai Perindo harus turun ke akar rumput harus bersosialisasi kepada masyarakat," kata Jaenni.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
RPA Perindo Partai Perindo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183661//perindo_jaktim-F1AS_large.jpg
Bahas Verfak dengan KPU Jaktim, DPD Perindo Jaktim: Kami Pastikan Struktur Sudah Lengkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183651//perindo-CvGV_large.jpg
KPU Jaktim Jalin Silaturahmi Sambangi Markas DPD Perindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183391//perindo-uJQI_large.jpg
Gerak Cepat Prabowo Kembalikan Martabat 2 Guru Luwu Utara yang Dipecat Panen Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182729//perindo-Un1y_large.jpg
Hari Pahlawan: Musuh Terbesar Bangsa Bukan Penjajah Fisik, Melainkan Anasir Koruptor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/340/3182248//perindo-14Y2_large.jpg
TB Sangadiah Tutup Usia, Sosok Ulama dan Pendekar Pemersatu di Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181902//perindo-cEGz_large.jpg
Sidang Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Hakim Diminta Vonis Berat Pelaku Agar Beri Efek Jera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement