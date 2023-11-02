Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Rusia Bombardir 118 Pemukiman Ukraina dalam 24 Jam

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |12:22 WIB
Rusia Bombardir 118 Pemukiman Ukraina dalam 24 Jam
Foto: Reuters.
KYIV - Rusia membombardir 118 kota dan desa di Ukraina dalam 24 jam, lebih banyak dibandingkan hari lain tahun ini, kata Menteri Dalam Negeri Ukraina Ihor Klymenko.

Dia mengatakan 10 dari 27 wilayah di Ukraina telah diserang dan serangan gencar tersebut telah menyebabkan kematian dan cedera.

Banyak komunitas yang terkena dampak berada di dekat garis depan di timur dan selatan.

Rusia selama berminggu-minggu telah mengarahkan sebagian besar senjata militernya di Avdiivka, sebuah kota penting yang strategis di wilayah timur Donetsk.

“(Avdiivka) terhapus, hancur. Ada lebih dari 40 serangan penembakan besar-besaran terhadap komunitas teritorial dalam satu hari terakhir,” kata pemimpin setempat Vitaliy Barabash sebagaimana dilansir BBC.

Dia mengatakan dua warga sipil telah terbunuh dan memperingatkan bahwa Rusia sedang melancarkan serangan gelombang ketiga. Ukraina mengatakan Rusia telah mengerahkan bala bantuan ke daerah tersebut dalam upaya untuk mengepung dan merebut kota tersebut.

Dua puluh serangan di daerah Avdiivka saja berhasil digagalkan pada Selasa, (31/10/2023) kata staf umum angkatan bersenjata Ukraina.

Rusia juga meningkatkan serangan terhadap kota Kupyansk di wilayah timur laut Kharkiv dan berusaha menghentikan pasukan Ukraina merebut kembali wilayah sekitar Bakhmut.

      
