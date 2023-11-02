Pelajar SMP Dibegal, Tim Pemukul Reaksi Cepat Diturunkan Buru Pelaku Curas

WAY KANAN - Wujud implementasi Presisi, Polres Way Kanan dalam rangka meningkatnya gangguan Kamtibmas menerjunkan tim pemukul reaksi cepat di wilayah hukum Polsek Negara Batin, Kamis (02/11/2023).

Tim ini diturunkan atas kejadian curas yang dialami seorang pelajar SMP yang mengakibatkan kehilangan sepeda motor yang terjadi pada hari rabu (01/11/2023) sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Poros Kampung Bumi Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan.

"Kapolres Way Kanan AKBP Pratomo Widodo sudah menerjunkan Tim pemukul reaksi cepat ke Polsek Negara Batin, untuk BKO dan membantu Polsek mengungkap kasus dan menjaga stabilitas keamanan di sana, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat," tegasnya.

Saya meminta masyarakat untuk mendukung dan membantu anggota kita di lapangan, memberikan informasi terkait dengan kejahatan dan meningkatkan keamanan lingkungan.

(Nanda Aria)