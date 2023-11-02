Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pelajar SMP Dibegal, Tim Pemukul Reaksi Cepat Diturunkan Buru Pelaku Curas

Yuswantoro , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |17:25 WIB
Pelajar SMP Dibegal, Tim Pemukul Reaksi Cepat Diturunkan Buru Pelaku Curas
Tim pemukul reaksi cepat diturunkan buru pelaku begal/Foto: Yuswantoro
A
A
A

 

WAY KANAN - Wujud implementasi Presisi, Polres Way Kanan dalam rangka meningkatnya gangguan Kamtibmas menerjunkan tim pemukul reaksi cepat di wilayah hukum Polsek Negara Batin, Kamis (02/11/2023).

Tim ini diturunkan atas kejadian curas yang dialami seorang pelajar SMP yang mengakibatkan kehilangan sepeda motor yang terjadi pada hari rabu (01/11/2023) sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Poros Kampung Bumi Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan.

 BACA JUGA:

"Kapolres Way Kanan AKBP Pratomo Widodo sudah menerjunkan Tim pemukul reaksi cepat ke Polsek Negara Batin, untuk BKO dan membantu Polsek mengungkap kasus dan menjaga stabilitas keamanan di sana, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat," tegasnya.

 BACA JUGA:

Saya meminta masyarakat untuk mendukung dan membantu anggota kita di lapangan, memberikan informasi terkait dengan kejahatan dan meningkatkan keamanan lingkungan.

(Nanda Aria)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/338/3146976/begal-V6hD_large.jpg
Pulang Kerja, Pria di Bogor Ditendang Begal Lalu Motornya Dirampas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/338/3030317/rampas-motor-sejoli-di-depok-polisi-buru-5-pelaku-begal-sadis-WOQPQbB6jw.jpg
Rampas Motor Sejoli di Depok, Polisi Buru 5 Pelaku Begal Sadis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/338/3030307/kawanan-begal-sadis-rampas-motor-sejoli-korban-dibacok-dan-dipukuli-1m7UWR5SUS.jpg
Kawanan Begal Sadis Rampas Motor Sejoli, Korban Dibacok dan Dipukuli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/608/3014859/sadis-begal-motor-beraksi-di-medan-tangan-korban-nyaris-putus-dibacok-kIAfDoly3I.jpg
Sadis! Begal Motor Beraksi di Medan, Tangan Korban Nyaris Putus Dibacok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/338/3010800/polisi-buru-komplotan-pelaku-begal-ojek-online-di-cilincing-OWeapMqoM7.jpg
Polisi Buru Komplotan Pelaku Begal Ojek Online di Cilincing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/338/3008931/jatuh-dari-motor-saat-kabur-pelaku-begal-bonyok-dihajar-massa-di-bogor-oUYv6kbTMr.jpg
Jatuh dari Motor saat Kabur, Pelaku Begal Bonyok Dihajar Massa di Bogor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement