Diduga Sakit Jiwa, Seorang Pendeta Bunuh Istri dan Simpan Kepalanya di Kulkas

MOSKOW - Polisi Rusia telah menangkap seorang pendeta Ortodoks karena dicurigai melakukan pembunuhan di Tatarstan, sebuah republik di Wilayah Volga. Pendeta tersebut diduga menikam istrinya hingga tewas sebelum memotong-motongnya dan menyembunyikan jenazahnya di rumah mereka, saluran Telegram Mash melaporkan.

Kepala wanita yang terpenggal itu ditemukan di lemari es di rumah pasangan itu oleh anak-anak mereka pada Selasa, (31/10/2023) klaim Mash, seraya menambahkan bahwa polisi segera dipanggil ke tempat kejadian. Tidak jelas berapa banyak anak yang dimiliki pasangan tersebut, atau berapa usia mereka.

Motif pembunuhan tersebut masih belum jelas, namun polisi menduga bahwa pendeta tersebut, yang diidentifikasi sebagai Mikhail Zubarev, mungkin membunuh istrinya karena cemburu, lapor Mash, sebagaimana dilansir RT.

Keuskupan agung regional telah mengkonfirmasi bahwa dakwaan telah diajukan terhadap pria yang ditahan tersebut, dan menyebut tindakannya sebagai “kejahatan keji.” Pendeta tersebut telah dilarang menjalankan tugas gerejanya sejak pertengahan Oktober karena melanggar “norma kanonik,” tambah pernyataan itu.

Zubarev pindah ke Republik Tatarstan Rusia dari wilayah utara Murmansk. Dia menerima penghargaan gereja atas “pekerjaannya yang setia demi kebaikan gereja” pada 2016, media Rusia melaporkan. Sejak 2019, dia memimpin departemen yang bertanggung jawab atas pelayanan gereja di penjara setempat, tambah laporan itu.