Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Sadis! Mertua Bunuh Menantu Hamil, Lehernya Digorok Pakai Pisau Dapur

Jaka Samudra , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |09:27 WIB
Sadis! Mertua Bunuh Menantu Hamil, Lehernya Digorok Pakai Pisau Dapur
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

PASURUAN - Seorang mertua di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur tega menganiaya menantunya yang tengah hamil 7 bulan hingga meninggal dunia pada Selasa 31 Oktober 2023 petang. Pelaku berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi.

Belum jelas diketahui motifnya karena masih dalam penyelidikan petugas.

Dalam video amatir milik warga memperlihatkan pelaku saat digelandang polisi di Desa Parerejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan usai membunuh menantunya.

Pelaku bernama khoiri alias Satir berusia 53 tahun warga desa setempat. Sedangkan korban yakni FT (23), warga Perum Sinar Amerta Medayu Selatan, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya.

Menurut tetangganya, Rohman, korban tengah hamil 7 bulan dibunuh oleh mertua sendiri di dalam kamar rumah. Korban dihabisi dengan sebilah pisau dapur dengan cara digorok lehernya di saat Sueb, suami korban baru mendapat pekerjaan, namun belum diketahui perusahaannya.

Suaminya mengetahui istrinya meninggal dunia setelah pulang kerja dan mendobrak kamar hingga berteriak histeris mengundang perhatian warga.

Sementara pelaku setelah melakukan aksinya kabur dari rumah menuju ke rumah tetangganya bernama Bari untuk bersembunyi di dalam kamar dengan dikunci dari dalam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181718/mayat-lNPX_large.jpg
Detik-Detik Pemuda di Bojonggede Tewas Dihabisi 3 Pelaku Gegara Tak Pinjamkan Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181659/mayat-aXRA_large.jpeg
Tak Pinjamkan Uang, Pria Ini Dililit Kawat hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179194/pelaku-7BtC_large.jpg
Pelaku Bunuh Kakak Ipar dengan Palu Gada karena Dendam, Ini Tampangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179190/pembunuhan-7oAX_large.jpg
Gegara Rokok, Pria di Pasar Minggu Hantam Kakak Ipar hingga Tewas Pakai Palu Gada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178837/viral-pwgs_large.jpg
Sadis! Mamah Muda Peragakan 25 Adegan saat Potong Kelamin Suaminya hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178241/boyamin-FZ0W_large.jpg
Keluarga Bersyukur Pelaku Penculikan Kacab Bank BUMN Bakal Dikenakan Pasal Pembunuhan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement