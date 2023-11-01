Sadis! Mertua Bunuh Menantu Hamil, Lehernya Digorok Pakai Pisau Dapur

PASURUAN - Seorang mertua di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur tega menganiaya menantunya yang tengah hamil 7 bulan hingga meninggal dunia pada Selasa 31 Oktober 2023 petang. Pelaku berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi.

Belum jelas diketahui motifnya karena masih dalam penyelidikan petugas.

Dalam video amatir milik warga memperlihatkan pelaku saat digelandang polisi di Desa Parerejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan usai membunuh menantunya.

Pelaku bernama khoiri alias Satir berusia 53 tahun warga desa setempat. Sedangkan korban yakni FT (23), warga Perum Sinar Amerta Medayu Selatan, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya.

Menurut tetangganya, Rohman, korban tengah hamil 7 bulan dibunuh oleh mertua sendiri di dalam kamar rumah. Korban dihabisi dengan sebilah pisau dapur dengan cara digorok lehernya di saat Sueb, suami korban baru mendapat pekerjaan, namun belum diketahui perusahaannya.

BACA JUGA: Polisi Segera Ungkap Motif Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang

Suaminya mengetahui istrinya meninggal dunia setelah pulang kerja dan mendobrak kamar hingga berteriak histeris mengundang perhatian warga.

Sementara pelaku setelah melakukan aksinya kabur dari rumah menuju ke rumah tetangganya bernama Bari untuk bersembunyi di dalam kamar dengan dikunci dari dalam.