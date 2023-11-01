Polisi Segera Ungkap Motif Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang

SUMEDANG - Polda Jawa Barat akan segera mengungkap motif pembunuhan terhadap ibu dan anak di Subang, Jawa Barat.

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Ibrahim Tompo mengatakan bahwa motif pembunuhan yang dilakukan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu mulai menemukan titik terang usai penyidik menemukan petunjuk baru dalam kasus tersebut.

"Kita sudah ada indikasi dan juga sudah ada beberapa alat bukti yang merujuk pada motifnya. Jadi nanti kita umumkan setelah pemeriksaan semua fiks," ucap Ibrahim di Markas Brimob Polda Jabar, Kabupaten Sumedang, Selasa (31/10/2023).

Ibrahim mengatakan, motif pembunuhan itu mulai terkuat setelah pihaknya memintai keterangan tambahan dari para tersangka dan olah TKP ulang yang dilakukan di lokasi pembunuhan.

"Sekarang pemeriksaan keterangan terhadap tersangka karena memang ada petunjuk baru yang didapat dari keterangan-keterangan yang baru," ungkapnya.