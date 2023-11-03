Ribuan Warga Bekasi Masih Terbelenggu Kemiskinan Ekstrem

BEKASI - Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bekasi, Hasan Basri akan melakukan upaya dalam menangani kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bekasi. Upaya itu dilakukan, guna mencapai target penurunan angka kemiskinan ekstrem di tanah air hingga nol persen pada tahun 2024 mendatang.

“Iya, kita akan berupaya dan fokus pengentasan kemiskinan ekstrem, harus selesai 2024. Saat ini, jumlah kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bekasi ada di angka sekitar 1.500 jiwa,” ujar Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Hasan Basri dalam keterangannya, Kamis (2/11/2023).

BACA JUGA: Sederet Program Ganjar Pranowo yang Berhasil Mengurangi Angka Kemiskinan

Kajian dalam penanganan kemiskinan ekstrem ini, kata Dia, akan dilakukan mengacu pada pendataan yang tengah dilakukan Dinsos, yang selanjutnya mengalokasikan anggaran dalam pengentasannya.

“Saya akan mengkaji terlebih dahulu, dari data yang kami miliki,” katanya.

.

Sebelumnya, Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan melantik 5 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, di ruang KH.R Ma'mun Nawawi, Kompleks Pemkab Cikarang Pusat, pada Selasa (31/10/2023).

Dalam keputusan tersebut menugaskan, Hasan Basri yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran menjadi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi.