INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

300 KK di Bekasi Dapat Bantuan Air Bersih dari Pemuda Perindo

Ade Suhardi , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |23:06 WIB
300 KK di Bekasi Dapat Bantuan Air Bersih dari Pemuda Perindo
Pemuda Perindo salurkan air bersih di Bekasi/Foto: Ade Suhardi
A
A
A

 

BEKASI - Kekeringan melanda di Kabupaten Bekasi. Masyarakat di Kampung Babakan RT 23/06, Desa Sukasari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi mengalami krisis air bersih.

Sebanyak 4 truk tangki dikirim ke lokasi untuk menyuplai air bersih bagi warga terdampak di desa tersebut. Masing-masing tangki berisi 5.000 liter air bersih.

 BACA JUGA:

Empat unit truk berisi total 20 ribu liter air bersih itu didistribusikan oleh Pemuda Perindo Jawa Barat kolaborasi bersama Gerakan Ganjar Nomer Hiji (Gergaji).

Ketua RT setempat Muhdin mengatakan, yang mendapatkan bantuan air bersih sebanyak 300 KK di Kampung Babakan RT 23/06, Desa Sukasari, Serang Baru. Hingga saat ini masih mengalami krisis air bersih.

 BACA JUGA:

"Alhamdulillah hari ini warga kami di distribusikan air bersih yang terdampak kekeringan. Ada empat truk tangki untuk hari ini," ucap Mudin di lokasi, Sabtu (4/11/2023).

Dia juga banyak terimakasih kepada Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera dan relawan Gergaji yang sudah memberikan bantuan air bersih kepada warganya.

"Saya ucapkan banyak terimakasih sudah memberikan bantuan dan peduli sama warga kami yang dimana saat ini lagi mengalami kemarau panjang, semoga bantuan ini bisa bermanfaat buat warga kami," ucapnya.

Sebelumnya, Pemuda Perindo Jawa Barat kolaborasi bersama Gerakan Ganjar Nomer Hiji (Gergaji) distribusikan 50 tangki air bersih dan 8 galon air siap minum ke empat kecamatan terdampak kekeringan di Kabupaten Bekasi. Empat kecamatan itu di antaranya Kecamatan Serang Baru, Kecamatan Bojongmangu, Kecamatan Muaragembong, dan Kecamatan Sukawangi.

Halaman:
1 2
      
