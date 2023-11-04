Advertisement
HOME NEWS NEWS

Kekeringan Melanda Bekasi, Pemuda Perindo Jabar dan Gergaji Distribusikan Air Bersih di 4 Kecamatan

Ade Suhardi , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |20:21 WIB
BEKASI - Pemuda Perindo Jawa Barat kolaborasi bersama Gerakan Ganjar Nomer Hiji (Gergaji) distribusikan 50 tangki air bersih dan 8 galon air siap minum ke empat kecamatan terdampak kekeringan di Kabupaten Bekasi.

Empat kecamatan itu di antaranya Kecamatan Serang Baru, Kecamatan Bojongmangu, Kecamatan Muaragembong, dan Kecamatan Sukawangi.

"Distribusi air untuk wilayah terdampak fenomena El Nino di Kabupaten Bekasi, empat kecamatan yang didistribusikan hari ini," kata Sekjen DPW Pemuda Perindo Jabar Arip Rahman di lokasi, di Kampung Babakan RT 23/06, Desa Sukasari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Sabtu (4/11/2023).

Arip yang akan mencalonkan diri sebagai Bacaleg DPRD Provinsi Jabar Dapil 9 Kabupaten Bekasi dari partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 menjelaskan, bantuan air bersih ini diberikan karena sumber air sudah mengering. Padahal warga sangat memerlukan air bersih.

"Jadi masyarakat ini sudah cukup lama di dampak kekeringan kurang lebih hampir enam bulan, ke depannya kita berharap dengan pihak PDAM dan mitra lainnya untuk bisa bersinergi membantu masyarakat sekitar untuk membantu yang kekeringan ini," ujarnya.

Sementara, Ketua Umum Gergaji Hery Antono mengatakan, enam bulan belakangan ini musim kemarau yang sangat panjang efek dari kekeringan yang sangat signifikan ke masyarakat.

Oleh karena itu, kata Hery, Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu, Pemuda Perindo Jawa Barat kolaborasi bersama Gergaji mempunyai satu inisiatif memberikan air bersih kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Bekasi.

"Alhamdulillah Perindo yang mendukung Ganjar Mahfud peduli air bersih kita menurunkan 28 tangki air bersih, dan 22 tengki yang totalnya ada 50 plus 80 Galon le mineral yang bisa langsung di manfaatkan untuk masyarakat empat kecamatan di Kabupaten Bekasi," ucapnya.

