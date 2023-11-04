Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kecelakaan Maut Mobil Tabrak Tronton di Tol Pekanbaru-Dumai, 2 Tewas

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |20:17 WIB
Kecelakaan Maut Mobil Tabrak Tronton di Tol Pekanbaru-Dumai, 2 Tewas
Kecelakaan maut di Tol Pekanbaru-Dumai. (Foto: Dok Ist)
PEKANBARU - Kecalakaan terjadi di Tol Trans Sumatera, Pekanbaru Dumai (Permai). Kecelakaan di jalur jalan bebas hambatan ini melibatkan sebuah mobil minibus Toyota Calya dan tronton.

Dalam musibah ini dua orang meninggal dunia dan mobil Toyota Calya Nopol BM 1734 AT ringsek. Sementara supir Calya hanya mengalami luka ringan.

"Dalam musibah ini dua orang meningal dunia. Korban atas nama Ai Luan (53). Sementara satu korban lagi masih kita cari tau identitasnya. Sementara supir adalah Herman (47)," kata Kasat PJR Ditlantas Polda Riau AKBP Budi Setiawan Sabtu (4/11/2023).

Dijelaskanya kecelakaan ini terjadi pada 04 November 2023 sekira pukul 14.20 WIB. Lokasinya di Jalan Tol Permai KM 46/200 jalur A Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

"Saat itu minibus yang dikemudikan Herman bergerak dari arah Pekanbaru menuju Dumai melalui lajur kanan. Sesampainya di lokasi, diduga supir mengantuk kemudian menabrak bagian kanan belakang Hino tronton yang berada di lajur kiri yang dikemudikan Sepriadi," imbuhnya. 

Akibatnya, dua orang dalam mobil tersebut tewas seketika. Untuk selanjutnya kata Budi, penanganannya diserahkan ke Unit Laka Polsek Kandis, Polres Siak.

(Qur'anul Hidayat)

      
