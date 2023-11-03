Tabrak Pembatas Jalan, 1 Orang Tewas Kecelakaan di Banguntapan Bantul

Kecelakaan tewaskan satu orang di Bantul. (Foto: Dok Polisi)

BANTUL - Kecelakaan tunggal mengakibatkan korban jiwa terjadi di Jalan RR Majapahit, tepatnya di Dusun Karangjambe, Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Bantul pada Jumat (03/11/2023) dini hari. Satu orang dilaporkan tewas dalam kejadian ini.

Kasi Humas Polres Bantul, Iptu I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 02.50 WIB. Insiden berdarah ini bermula saat sepeda motor Honda Beat Nopol AB-6031-GP yang dikendarai oleh Toni Surya Laksono (23) warga Purbayan, Kotagede, Yogyakarta berboncengan dengan Faisal Anugrah Wibowo (26) warga Potorono, Banguntapan melaju dari arah utara ke selatan.

Sesampainya di lokasi kejadian, tepatnya di flyover Janti, sepeda motor menabrak pembatas jalan hingga menyebabkan benturan keras.

"Akibatnya, pembonceng mengalami luka cukup serius di bagian kepala dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian," ujarnya, Jumat (03/11/2023).

Sementara itu, pengendara sepeda motor mengalami luka lecet di wajah, tangan kanan dan lutut kaki kanan. Korban selamat kemudian dibawa ke RSPAU Hardjolukito untuk menjalani perawatan.