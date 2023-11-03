Advertisement
HOME NEWS JATENG

Kecelakaan Maut Minibus Tabrak Truk di Tol Solo Semarang, 2 Tewas

Tata Rahmanta , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |14:19 WIB
Kecelakaan Maut Minibus Tabrak Truk di Tol Solo Semarang, 2 Tewas
Kecelakaan tewaskan dua orang. (Foto: Tata Rahmanta)
A
A
A

BOYOLALI - Video amatir merekam sesaat setelah kecelakaan di Tol Solo-Semarang KM 485.400 atau tepatnya di Desa Mojolegi, Kecamatan Teras, Boyolali, Jawa Tengah, pada Jumat (3/11/2023) pagi.

Dalam video terlihat sebuah minibus nopol DK 7787 AM ringsek di bagian depan setelah menghantam truk tronton yang berjalan searah di depannya, di Jalur A dari arah Boyolali menuju Solo.

Selain ringsek bagian depan, kerasnya benturan mengakibatkan satu orang penumpang yang duduk di bagian depan samping kiri sopir tewas di lokasi kejadian. Sementara sopir minibus yang mengalami luka berat meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit.

 BACA JUGA:

Proses evakuasi korban berlangsung dramatis karena posisi korban terhimpit bodi kendaraan yang ringsek. Setelah berhasil dievakuasi selama hampir satu jam, korban kemudian dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Pandanarang Boyolali.

 BACA JUGA:

Kanit Gakkum Satlantas Polres Boyolali, Ipda Budi Purnomo mengatakan, kejadian sekitar pukul 07.00 WIB saat mobil minibus yang membawa lima orang, termasuk sopir berjalan di Jalur A dari arah barat atau Semarang menuju Solo.

Halaman:
1 2
      
