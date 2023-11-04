Citra Satelit Tunjukkan Pasukan Israel Dekati Kota Gaza, Kepung dari Darat hingga Laut

GAZA – Berdasarkan citra satelit dan video dari sumber terbuka dan resmi, pasukan darat Israel mendekati Kota Gaza, pusat populasi terbesar dan terpadat di wilayah kantong Palestina.

Analisis CNN terhadap gambar tersebut membantu menjelaskan apa yang terjadi di lapangan ketika Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengklaim mereka telah mengepung kota tersebut.

“Pasukan IDF mengepung Gaza dari udara, darat dan laut, mengelilingi kota Gaza dan sekitarnya,” terang Daniel Hagari, juru bicara IDF, mengatakan pada Jumat (3/11/2023).

“Para pejuang maju dalam pertempuran, di mana mereka menghancurkan infrastruktur teroris di atas tanah dan di bawah tanah serta melenyapkan teroris,” lanjutnya.

Sejak IDF melancarkan serangan darat ke Gaza seminggu yang lalu, menandai fase terakhir perangnya melawan Hamas, pasukannya telah bergerak maju dalam tiga arah. Yakni dari perbatasan barat laut Gaza di sepanjang pantai Mediterania, dari timur laut dekat Beit Hanoun, dan dari perbatasan Gaza timur ke barat, di sepanjang selatan Kota Gaza dalam upaya nyata untuk membagi jalur tersebut menjadi dua.

Menurut citra satelit Badan Antariksa Eropa (European Space Agency/ESA) pada Rabu (1/10/2023), pasukan Israel telah bergerak lebih dalam di sepanjang wilayah barat itu menuju laut, yang menunjukkan bahwa pasukan Israel berada dalam jarak sekitar satu kilometer dari pengepungan penuh Kota Gaza.