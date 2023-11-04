Hasto: Ganjar-Mahfud Berjanji Berdedikasi untuk Negeri di Makam Bung Karno

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut bahwa pasangan Capres-Cawapres, Ganjar Pranowo - Mahfud MD sudah berjanji akan berdedikasi untuk negara. Dedikasi itu, kata Hasto, disampaikan saat berziarah ke makam Proklamator RI, Soekarno (Bung Karno).

"Kemarin datang ke Makam Bung Karno mendoakan Bapak Bangsa kita, Bapak Proklamator kita, tetapi juga sekaligus membangun tekad komitmen di hadapan Bung Karno dan seluruh pahlawan Indonesia untuk menjadikan kekuasaan sebagai dedikasi, rakyat sebagai sumber inspirasi," kata Hasto, saat menerima dukungan dari Forum Alumni Angkatan Muda Muhammadiyah Bali, di Renon, Denpasar, Sabtu (4/11/2023).

Dalam kesempatan itu, Hasto juga menjelaskan bahwa PDIP, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), hingga Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sudah memantapkan keyakinan bahwa Ganjar-Mahfud merupakan satu-satunya pasangan yang memenuhi kriteria untuk menjadi pemimpin bangsa.