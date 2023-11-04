Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gali Potensi Ekonomi, Relawan Ganjar Kembangkan Kampung UMKM di Pandeglang

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |14:25 WIB
Gali Potensi Ekonomi, Relawan Ganjar Kembangkan Kampung UMKM di Pandeglang
Relawan Ganjar Bantu UMKM di Banten/ist
A
A
A

PANDEGLANG - Kelompok relawan Ganjar Untuk Semua (GUS) peduli terhadap para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Pandeglang, Banten.

Mereka menyerahkan bantuan peralatan hingga bahan baku untuk menambah hasil produksi kue-jajanan tradisional.

"Kegiatan hari ini kita bisa bersilaturahmi dengan para ibu-ibu pembuat kue UMKM Kampung Kadubadak, Desa Sindanghayu, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang," ujar Koordinator Daerah (Korda) GUS Pandeglang, Oji Fachruroji, Sabru (4/11/2023).

Warga kampung tersebut dikenal hingga ke luar daerah lantaran biasa memproduksi berbagai macam kue-jajanan tradisional sejak belasan bahkan puluhan tahun lalu hingga saat ini. Warga biasa memproduksi panganan tradsional pada malam hari untuk dijual keesokan harinya.

"Di kampung ini, ibu-ibu banyak yang melakukan kegiatan ekonomi kerakyatan dengan membuat kue-kue. Mereka produksi dan mereka jual sampai ke luar Kabupaten Pandeglang seperti ke Lebak bahkan sampai ke Serang," ungkapnya.

Dia menilai, potensi ekonomi dari para pelaku UMKM di sana masih bisa digali untuk meningkatkan pendapatan ke depan lewat pemberian bantuan peralatan hingga bahan baku produksi.

Potensi ekonomi yang belum tergali secara maksimal menjadi alasan Oji dan para sukarelawan Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Mahfud MD, untuk membantu warga setempat.

"Ini yang membuat kami terstimulasi untuk melakukan pembinaan terhadap ibu-ibu yang selama ini banyak berkontribusi untuk daerah dengan membuat kue-kue yang mengangkat ekonomi kerakyatan, khususnya di daerah Kecamatan Saketi ini," katanya.

Halaman:
1 2
      
