HOME NEWS NUSANTARA

Diduga Gelapkan Motor Mertua, Pegawai Honorer Dishub Ditangkap Polisi

Yuswantoro , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |21:15 WIB
Diduga Gelapkan Motor Mertua, Pegawai Honorer Dishub Ditangkap Polisi
Ilustrasi penjara (Foto: Antara)
A
A
A

PRINGSEWU - Seorang pria berinisial MI (45), asal Desa Karang Anyar, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran ditangkap aparat Kepolisian Polsek Gadingrejo, Polres Pringsewu, karena menggelapkan sepeda motor milik mantan mertuanya.

Kapolsek Gadingrejo, AKP Nurul Haq mewakili Kapolres Pringsewu AKBP Benny Prasetya menjelaskan, tersangka yang dalam kesehariannya bekerja sebagai honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran ini diamankan polisi pada Jumat 3 November 2023. Dia ditetapkan menjadi tersangka dan langsung dilakukan penahanan setelah polisi melakukan pemeriksaan dan gelar perkara.

Menurut Kapolsek, MI diamankan polisi karena melakukan penggelapan 1 unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z BE 3243 YG, milik mantan mertuanya, Purnomo warga Pekon Gadingrejo Timur, kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu.

Sepeda motor tersebut, kata Kapolsek digelapkan tersangka sejak 14 Januari 2018 silam dengan modus meminjam untuk dipergunakan sebagai alat transportasi sehari-hari, namun pada akhirnya dijual oleh tersangka tanpa seizin korban.

"Akibat peristiwa ini korban mengalami kerugian senilai Rp.4,8 juta lalu melaporkan kepada pihak kepolisian," terang Kapolsek Gadingrejo Pada Sabtu (4/11/2023).

