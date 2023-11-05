Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Zelensky: Perang Hamas-Israel Telah Alihkan Fokus dari Konflik di Ukraina

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |17:19 WIB
Zelensky: Perang Hamas-Israel Telah Alihkan Fokus dari Konflik di Ukraina
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. (Foto: Reuters)
KYIV - Perang Hamas-Israel “menghilangkan fokus” konflik di Ukraina kata Presiden Volodymyr Zelensky. Dia mengatakan ini adalah “salah satu tujuan” Rusia, yang melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022.

Zelensky membantah bahwa pertempuran di Ukraina telah menemui jalan buntu (stalemate), meskipun ada penilaian baru-baru ini dari jenderal militer tertinggi negara tersebut. 

Serangan balasan Ukraina di selatan sejauh ini hanya menghasilkan sedikit kemajuan.

Hal ini telah memicu kekhawatiran akan kelelahan akibat perang di antara sekutu-sekutu Kyiv, dan muncul dugaan meningkatnya keengganan di beberapa negara untuk terus memberikan senjata canggih dan dana kepada Ukraina.

Berbicara pada konferensi pers pada Sabtu, (4/11/2023) di Kyiv dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen yang sedang berkunjung, Zelensky mengatakan: "Jelas bahwa perang di Timur Tengah mengalihkan fokus" dari Ukraina, demikian diawartakan BBC.

Dia mengatakan Rusia ingin fokus ini “dilemahkan”, namun menekankan bahwa “segalanya ada dalam kekuasaan kita”.

Zelensky juga diminta mengomentari penilaian panglima militer Ukraina Valery Zaluzhny minggu ini bahwa perang kini bergerak ke tahap "posisional" atau statis, dan ini akan menguntungkan Moskow dengan "memungkinkannya membangun kembali kekuatan militernya".

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita news lainnya
