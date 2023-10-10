Kenapa Presiden Ukraina Zelensky Dukung Israel? Ternyata Bentuk Solidaritas

JAKARTA- Mengupas alasan kenapa Presiden Ukraina Zelensky dukung Israel? Hal ini berawal saat dia meminta para pemimpin dunia untuk menunjukkan solidaritas dan persatuan dalam mendukung Israel dan mengutuk “serangan teroris” yang dilakukan kelompok Islam Palestina Hamas.

Tentunya dukungan ini membuat masyarakat dunia tidak terima dengan instruksi dari Presiden Ukraina. Padahal peperangan ini membuat masyarakat sipil Palestina menderita

Lantas apa alasan kenapa Presiden Ukraina Zelensky dukung Israel? Melansir Reuters, dikarenakan peperangan Israel dan Palestina mirip dengan negara yang saat ini sedang berperang dengan Rusia. Ini adalah bentuk solidaritas Ukraina kepada Israel.

" Biarlah nilai kehidupan manusia dan intoleransi terhadap teror menjadi prinsip yang pada akhirnya akan menyatukan seluruh dunia,” kata Zelenskiy

“ Ke mana pun mereka mengarahkan rudalnya dan siapa pun yang mereka serang, teroris harus kalah. Dan ini penting bagi seluruh dunia," lanjutnya.