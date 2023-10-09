Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Data Jumlah Penduduk Palestina 2023, Akibat Konflik Berkepanjangan

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |20:10 WIB
Data Jumlah Penduduk Palestina 2023, Akibat Konflik Berkepanjangan
Ilustrasi untuk jumlah penduduk Palestina pada 2023 (Foto: AP)
A
A
A

JAKARTA- Jumlah penduduk Palestina 2023 sangat penting untuk diulas saat ini. Negara yang mengalami konflik berkepanjangan dengan Israel ini telah kehilangan begitu banyak nyawa tidak pandang usia.

 BACA JUGA:

Bahkan pada konflik terbaru yang meletus pada Sabtu (7/10/2023) dan Minggu (8/10/2023), Palestina kembali harus kehilangan sebanyak 412 korban jiwa berdasarkan laporan terbaru Senin (9/10/2023).

Dilansir dari berbagai sumber Senin (9/10/2023), kendati sudah banyak korban jiwa yang terus berjatuhan, namun jumlah penduduk Palestina terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan laporan Biro Pusat Statistik Palestina (PCBS) jumlah penduduk Palestina tercatat sekitar 14,5 juta jiwa di seluruh dunia pada pertengahan 2023.

Di mana sekitar 5,48 juta di antaranya tinggal di negara Palestina dengan rincian 2,78 juta laki-laki dan 2.70 perempuan. Sedangkan sekitar 3,25 juta jiwa diperkirakan tinggal di wilayah Tepi Barat dan 2,23 juta jiwa berada di Jalur Gaza. Sementara itu diketahui lebih dari 7 juta warga Palestina telah melakukan diaspora atau merantau ke negeri lain.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
