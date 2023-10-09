Data Jumlah Penduduk Palestina 2023, Akibat Konflik Berkepanjangan

JAKARTA- Jumlah penduduk Palestina 2023 sangat penting untuk diulas saat ini. Negara yang mengalami konflik berkepanjangan dengan Israel ini telah kehilangan begitu banyak nyawa tidak pandang usia.

Bahkan pada konflik terbaru yang meletus pada Sabtu (7/10/2023) dan Minggu (8/10/2023), Palestina kembali harus kehilangan sebanyak 412 korban jiwa berdasarkan laporan terbaru Senin (9/10/2023).

Dilansir dari berbagai sumber Senin (9/10/2023), kendati sudah banyak korban jiwa yang terus berjatuhan, namun jumlah penduduk Palestina terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan laporan Biro Pusat Statistik Palestina (PCBS) jumlah penduduk Palestina tercatat sekitar 14,5 juta jiwa di seluruh dunia pada pertengahan 2023.

Di mana sekitar 5,48 juta di antaranya tinggal di negara Palestina dengan rincian 2,78 juta laki-laki dan 2.70 perempuan. Sedangkan sekitar 3,25 juta jiwa diperkirakan tinggal di wilayah Tepi Barat dan 2,23 juta jiwa berada di Jalur Gaza. Sementara itu diketahui lebih dari 7 juta warga Palestina telah melakukan diaspora atau merantau ke negeri lain.