Mengenal Gerakan Intifada Palestina Terhadap Israel

JAKARTA- Mari mengenal gerakan intifada Palestina terhadap Israel yang sangat legendaris dan ikonik di mata masyarakat yang tertindas.

BACA JUGA:

Intifada adalah bukti kekuatan rakyat kecil yang selalu ditekan oleh kekuatan Israel yang didukung seluruh negara besar dunia. Perlawanan tersebut menjadi jawaban dari rakyat yang depresi akibat dijajah dan selalu ditindas.

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (9/10/2023), intifada merupakan gerakan semesta oleh segenap masyarakat Palestina yang ingin melawan terhadap pendudukan Israel.

Kata Intifadah merupakan istilah dari bahasa Arab yang berarti melepaskan diri atau perlawanan. Aksi perlawanan ini sangat ikonik dengan berbagai lukisan pejuang yang menggunakan penutup muka dari sorban dan ketapel.

Dalam sejarahnya, gerakan Intifada telah terjadi sebanyak dua kali. Intifada pertama dimulai pada Desember 1987 dan berakhir pada September 1993.

Sedangkan Intifada kedua dimulai pada September 2000 dan mereda pada 2005. Intifada kedua juga kerap disebut sebagai Intifada Al-Aqsa.