Kementerian PUPR Selesaikan Renovasi Lapangan Jelang Piala Dunia U-17 2023

JAKARTA – Jelang gelaran Piala Dunia U-17 di Indonesia pada November 2023, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan Renovasi Lapangan Pertandingan dan Lapangan Latihan dalam rangka Piala Dunia U-17 Tahun 2023.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan pekerjaan renovasi selesai pada tanggal 26 Oktober 2023 dan diserahkan kepada Panitia Pelaksana Lokal atau Local Organizing Committee (LOC) dan FIFA pada tanggal 27 Oktober 2023.

"Renovasi dilaksanakan berdasarkan dari hasil kunjungan FIFA dan Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2023 tentang Dukungan Penyelenggaraan Federation Internationale De Football Association Under 17 World Cup Tahun 2023," ujarnya.

Ia menambahkan, dari hasil kunjungan FIFA tersebut, terdapat beberapa usulan yang perlu segera ditindaklanjuti antara lain untuk dilakukan Renovasi Lapangan Latihan Klaster Jakarta yakni di GOR Soemantri Brodjonegoro dan Lapangan Banteng.

"Selanjutnya diperlukan Renovasi Lapangan Pertandingan dan Lapangan Latihan Klaster Bandung yakni di Stadion Si Jalak Harupat, Stadion Arcamanik dan Lapangan ITB," kata Diana.

Renovasi lapangan pertandingan dan lapangan latihan Stadion Si Jalak Harupat, Bandung. (Foto: dok Kementerian PUPR)





Dari hasil kunjungan tersebut, lanjutnya, renovasi juga perlu dilakukan di Lapangan Pertandingan dan Lapangan Latihan Klaster Surakarta yakni di Stadion Manahan, Lapangan Blulukan dan Stadion Universitas 11 Maret, serta Lapangan Pertandingan Klaster Surabaya yakni Stadion Gelora Bung Tomo.

"Pekerjaan renovasi dimulai pada 15 September 2023 dan progress keseluruhan saat ini mencapai 100%," ungkap Diana. Kementerian PUPR sebelumnya juga telah menyelesaikan renovasi 12 lapangan latihan di tiga provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam rangka persiapan rencana Piala Dunia U-20 Tahun 2023.

(Agustina Wulandari )