Mahasiswa Asal Surabaya Tewas Usai Terlindas Bus, Arus Lalin Malang-Batu Macet

MALANG - Mahasiswa asal Surabaya tewas usai sepeda motor yang dikendarainya hilang kendali, terjatuh dan terlindas bus pariwisata. Peristiwa ini berlangsung pada Minggu pagi (5/11/2023) sekira pukul 07.45 WIB. Korban bernama Akbar (19) warga Jalan Manyar Sambongan, Kecamatan Gubeng, Surabaya. Korban diduga melaju kencang dan jatuh di Jalan Raya Tlogomas, Lowokwaru, Kota Malang.

Kanit Gakkum Satlantas Polresta Malang Kota Ipda Isrofi menyatakan, korban atas nama Akbar diduga awalnya melaju dari timur ke barat mengendarai sepeda motor Honda CBR 150 CC dengan Nopol S 4256 JAA, tak dapat mengemudikan sepeda motornya.

Setibanya di Jalan Raya Tlogomas, depan rumah makan Ayam Nelongso, korban hilang kendali dan terjatuh.

"Diduga saat mengemudikan kendaraannya tidak menguasai kemudi dengan sempurna dan terjatuh," ucap Isrofi, dikonfirmasi pada Minggu siang (5/11/2023).

Saat jatuh inilah kata Isrofi, korban terjatuh ke kanan dengan posisi di belakang kendaraannya melaju sebuah bus pariwisata. Akibat jarak yang terlalu dekat dan tak sempat mengerem, bus pariwisata yang melaju searah dengan korban, Nopol N 7054 AP dikemudikan oleh pria berinisial ASW (40) warga Jalan Gasek, Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, melindas korban.

"Terjadi benturan atau kecelakaan dengan kendaraan Bus Pariwisata N-7054-AP yang berjalan searah di depannya dari arah timur ke barat," kata dia.