Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Mahasiswa Asal Surabaya Tewas Usai Terlindas Bus, Arus Lalin Malang-Batu Macet

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |12:16 WIB
Mahasiswa Asal Surabaya Tewas Usai Terlindas Bus, Arus Lalin Malang-Batu Macet
Mahasiswa asal Surabaya tewas usai terlindas bus di Malang (Foto: Polresta Malang)
A
A
A

 

MALANG - Mahasiswa asal Surabaya tewas usai sepeda motor yang dikendarainya hilang kendali, terjatuh dan terlindas bus pariwisata. Peristiwa ini berlangsung pada Minggu pagi (5/11/2023) sekira pukul 07.45 WIB. Korban bernama Akbar (19) warga Jalan Manyar Sambongan, Kecamatan Gubeng, Surabaya. Korban diduga melaju kencang dan jatuh di Jalan Raya Tlogomas, Lowokwaru, Kota Malang.

Kanit Gakkum Satlantas Polresta Malang Kota Ipda Isrofi menyatakan, korban atas nama Akbar diduga awalnya melaju dari timur ke barat mengendarai sepeda motor Honda CBR 150 CC dengan Nopol S 4256 JAA, tak dapat mengemudikan sepeda motornya.

Setibanya di Jalan Raya Tlogomas, depan rumah makan Ayam Nelongso, korban hilang kendali dan terjatuh.

"Diduga saat mengemudikan kendaraannya tidak menguasai kemudi dengan sempurna dan terjatuh," ucap Isrofi, dikonfirmasi pada Minggu siang (5/11/2023).

 BACA JUGA:

Saat jatuh inilah kata Isrofi, korban terjatuh ke kanan dengan posisi di belakang kendaraannya melaju sebuah bus pariwisata. Akibat jarak yang terlalu dekat dan tak sempat mengerem, bus pariwisata yang melaju searah dengan korban, Nopol N 7054 AP dikemudikan oleh pria berinisial ASW (40) warga Jalan Gasek, Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, melindas korban.

"Terjadi benturan atau kecelakaan dengan kendaraan Bus Pariwisata N-7054-AP yang berjalan searah di depannya dari arah timur ke barat," kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151365/kecelakaan-sXyj_large.jpg
Tragis! Anggota Brimob Tewas Tertimpa Pohon saat Baru Naik Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150826/kecelakaan-QHSg_large.jpg
Rem Mendadak, 4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement