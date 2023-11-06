Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Viral Orang Kepercayaan Gelapkan Uang Rp1,3 Miliar, Dua Bulan Sekali Liburan ke Bali

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |11:08 WIB
Viral Orang Kepercayaan Gelapkan Uang Rp1,3 Miliar, Dua Bulan Sekali Liburan ke Bali
Viral orang kepercayaan gelapkan uang Rp1,3 miliar (Foto: tangkapan layar)
JAKARTA - Pengusaha produk kecantikan di Serang, Banten, ditipu oleh orang kepercayaannya sendiri hingga mengalami kerugian miliaran rupiah selama dua tahun terakhir.

Kisah penggelapan uang itu pun viral setelah Alfyera Alvionita membagikan kisahnya di media sosial (medsos).

Dari video itu diketahui bahwa manajer My Beauty Store 15 yang bernama Fuja diduga menggelapkan dana hingga Rp1,3 miliar.

Pada awalnya, Alfyera mengaku tak curiga kepada orang kepercayaannya itu. Namun, setelah mengecek CCTV toko, Fuja diketahui kerap mengambil uang tunai dari kasir dimasukkan ke tasnya sendiri.

Fuja juga kerap berlibur ke Bali hingga dua bulan sekali, belanja barang-barang bermerek, dan membeli mobil secara tunai.

Fuja juga menyembunyikan stori liburannya di medsos ke akun Alfyera agar tak curiga.

"Kehedonan dia yang dipamerkan menjadi pertanyaan semua orang terdekat saya,"demikian dikutip dari akun X @LiatAjaX.

Kecurigaan bermula ketika stok barang di toko habis, tetapi tidak balik modal. "Perputaran uang susah sekali, saya kesulitan untuk belanja barang," kata Alfyera.

Setelah itu, ia melakukan investigasi semua karyawan di toko. Kemudian diketahui ketika Fuja menjaga toko, data barang yang keluar berbeda dengan barang yang datang.

"Banyak data barang yang tidak tertulis, hilang? Menguap? Atau digondol maling?" lanjut Alfyera.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Penipuan Penggelapan Uang viral
