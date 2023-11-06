Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Magnitudo 5,6 Guncang Maluku Barat Daya

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |23:35 WIB
Gempa Magnitudo 5,6 Guncang Maluku Barat Daya
Gempa. (Freepik)
JAKARTA - Gempa dengan magnitudo 5,6 mengguncang Maluku Barat Daya, Senin (6/11/2023) pukul 22.36 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, gempa berada di 50 km Timur Laut Maluku Barat Daya dengan koordinat 7.70 Lintang Selatan – 127.83 Bujur Timur. Kedalaman gempa tercatat 161 KM.

“Gempa Mag:5.6, 06-Nov-23 22:36:44 WIB, Lok:7.70 LS,127.83 BT (50 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA), Kedlmn:161 Km, tdk berpotensi tsunami,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan gempa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Topik Artikel :
Gempa BMKG Gempa Bumi gempa
