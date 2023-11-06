Olah TKP Mahasiswi Kedokteran yang Diduga Bunuh Diri dengan Gas Helium Temukan Surat Wasiat

SIDOARJO - Warga Sidoarjo digegerkan dengan adanya penemuan mayat seorang wanita di dalam mobil dengan kepala terbungkus plastik yang dilakban. Dari kepala jenazah tersebut di dalamnya terdapat plastik dengan selang yang terhubung dengan tabung gas helium.

Kanit Reskrim Polsek Waru AKP Ahmad Yani membenarkan adanya penemuan mayat seorang wanita dengan kepala terbungkus plastik. Namun pihaknya masih belum bisa memberikan keterangan secara detail dalam kasus tersebut.

Sementara itu, dari olah TKP yang dilakukan pihak kepolisian ada surat wasiat berbahasa inggris yang intinya pamitan kepada pihak keluarga.

Jenazah mahasiswi Unair yang meninggal di dalam mobil Honda Jazz bernopol AG-1484-BY yang terparkir di halaman apartemen Jalan H Anwar Hamzah, Desa Tambak Oso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo diautopsi di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jatim.

Nampak keluarga dan pihak kampus berada di depan kamar mayat rumah sakit tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian.

Jenazah Bernadette Carolina Angglica Harinato (22), mahasiswi fakultas kedokteran hewan atau FKH Unair, Surabaya asal Kediri Jawa Timur itu ditemukan di dalam mobil.

(Fakhrizal Fakhri )