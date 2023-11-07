Advertisement
HOME NEWS JATIM

Pria di Malang Ditemukan Tergeletak dengan Luka Kepala Diduga Korban Pemukulan

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |12:58 WIB
Pria di Malang Ditemukan Tergeletak dengan Luka Kepala Diduga Korban Pemukulan
Pria di Malang ditemukan tergeletak dengan luka di kepala (Foto: istimewa)
A
A
A

MALANG - Pria berinisial AM (52) ditemukan tergeletak penuh luka di kawasan Sawojajar II, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Korban diketahui mengalami luka di bagian kepala belakang.

Iyan Machael Wijaya, seorang saksi mata menuturkan, ia awalnya menemukan korban AM tergeletak seusai mengisi bahan bakar di SPBU Jalan Terusan Sulfat, Sawojajar II, Pakis. Saat itu Iyan warga Sawojajar, Kota Malang ini melihat seseorang pria tergeletak di tepi jalan, tepat di pertigaan Jalan Danau Kerinci Raya dengan Jalan Terusan Sulfat, sekitar pukul 22.30 WIB, Senin 6 November 2023 malam.

"Awalnya saya sama istri goncengan naik motor mau beli bensin ke pom. Pas lewat di lokasi lihat ada orang tergeletak di pinggir jalan. Saya pikir orang habis minum, makannya saya tinggal, waktu itu nggak ada orang sama sekali," ucap Iyan saat ditemui di rumahnya, Selasa pagi (7/11/2023).

Kemudian setelah mengisi bahan bakar, ia kembali melintasi Jalan Danau Merinci Raya, di sana sudah ada beberapa orang di dekat korban. Ia langsung menghentikan sepeda motornya dan mendatangi lokasi tergeletaknya pria di depan penjual semangka.

"Jadi saya dari selatan ke utara, belok kiri itu tidak terlihat lukanya, posisinya waktu telentang waktu itu, nggak terlihat lukanya. Tapi ketika balik itu dia posisi nyamping dan kelihatan banyak darah di bagian kepala, makanya ramai yang lihat," ujarnya.

Lukanya yang cukup parah di kepala, membuatnya Iyan berinisiatif laporan ke petugas kepolisian diteruskan ke ambulans untuk melakukan evakuasi ke korban.

"Agak lama sekitar 30 menit ambulans baru datang. Selama di lokasi korban itu gerak, cuma ketika ditanya tidak menjawab sama sekali, kondisi juga baju, celana, sepatu dan topi ada semua lengkap," kata dia

Halaman:
1 2
      
