INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Minta Pemuda Tak Apatis soal Politik, Bacaleg Perindo: Pemilu Momentum Memilih Pemimpin Bangsa ke Depan

Dimas Choirul , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |19:00 WIB
Denny Barends. (Foto: Podcast Perindo)
Denny Barends. (Foto: Podcast Perindo)
A
A
A

JAKARTA - Bacaleg DPR RI Dapil DKI Jakarta III Partai Perindo Denny Barends mengingatkan anak muda untuk tidak apatis terhadap politik. Pemilu 2024 adalah momentum besar anak muda untuk memilih pemimpin bangsa lima tahun ke depan.

"Anak-anak muda ini super kreatif, kita lihat mereka ini tiang bangsa, masa depan bangsa. Tentu ini tidak bisa kita biarkan jika mereka skeptis dan apatis atau hal-hal yang negatif dan enggak peduli (politik). Padahal pemilu bagian terpenting bagi bangsa ini," kata Denny dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Kamis (9/11/2023).

Denny mengungkapkan, penyebab anak muda apatis terhadap politik lantaran banyaknya informasi negatif yang tersebar di media sosial (medsos). Karena itu, Denny tergerak untuk membuat konten di medsosnya untuk memberikan informasi positif seputar Pemilu 2024 dengan anak muda sebagai target sasarannya.

Halaman:
1 2
      
