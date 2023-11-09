Profil Ratu Kalinyamat, Penguasa Pesisir Utara Jawa yang Dikenal Berani

JAKARTA - Profil menarik Ratu Kalinyamat, wanita tangguh dari Jepara mendapat gelar sebagai Pahlawan Nasional. Ratu Kalinyamat merupakan sosok yang memegang peranan penting di Jepara.

Sikap tegas, keberanian mengambil keputusan dan kemampuan kepemimpinan Ratu Kalinyamat membuatnya menjadi penguasa wanita yang hebat dan sukses di pesisir utara Jawa.

Pemerintah, melalui Sekretariat Kementerian Dalam Negeri, telah menetapkan Ratu Kalinyamat dari Jepara, Jawa Tengah, sebagai Pahlawan Nasional. Gelar ini akan dianugerahkan pada Hari Pahlawan 10 November 2023.

Profil Ratu Kalinyamat?

Ratu Kalinyamat, putri Sultan Trenggana, adalah seorang penguasa perempuan di Jepara pada abad ke-16. Dikutip dari Jurnal Elektronik Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Surabaya yang ditulis oleh Septina Alianingrum dengan judul Perempuan Penguasa Jepara 1549-1579, Ratu Kalinyamat merupakan penguasa perempuan pertama Kerajaan Demak ketika Kerajaan Demak mengalami konflik politik antara keturunan Raden Patah dan muncul di panggung sejarah Indonesia ketika mengalami kemunduran akibat perebutan kekuasaan.

Ratu Kalinyamat adalah cucu dari Raden Patah, pendiri Kerajaan Demak. Raden Patah memiliki empat orang putra. Putra sulungnya bernama Ratu Mas, sedangkan putra keduanya bernama Adipati Unus yang kemudian menjadi raja kedua Kerajaan Demak.

Putra ketiganya adalah Pangeran Seda Lepen. Pangeran Seda Lepen memiliki seorang putra yang bernama Arya Penangsang. Putra keempat Raden Patah adalah Pangeran Trenggana.

Nama asli Ratu Kalinyamat adalah Ratu Retna Kencana, putri sulung Sultan Trengana, raja ketiga Kerajaan Demak. Nama Kalinyamat diambil dari nama tempat di daerah Jepara, Jawa Tengah, yang merupakan daerah kekuasaannya.