Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil Ratu Kalinyamat, Penguasa Pesisir Utara Jawa yang Dikenal Berani

Putri Amanda , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |04:12 WIB
Profil Ratu Kalinyamat, Penguasa Pesisir Utara Jawa yang Dikenal Berani
Ratu Kalinyamat (Foto: Wikipedia)
A
A
A

JAKARTA - Profil menarik Ratu Kalinyamat, wanita tangguh dari Jepara mendapat gelar sebagai Pahlawan Nasional. Ratu Kalinyamat merupakan sosok yang memegang peranan penting di Jepara.

Sikap tegas, keberanian mengambil keputusan dan kemampuan kepemimpinan Ratu Kalinyamat membuatnya menjadi penguasa wanita yang hebat dan sukses di pesisir utara Jawa.

Pemerintah, melalui Sekretariat Kementerian Dalam Negeri, telah menetapkan Ratu Kalinyamat dari Jepara, Jawa Tengah, sebagai Pahlawan Nasional. Gelar ini akan dianugerahkan pada Hari Pahlawan 10 November 2023.

Profil Ratu Kalinyamat?

Ratu Kalinyamat, putri Sultan Trenggana, adalah seorang penguasa perempuan di Jepara pada abad ke-16. Dikutip dari Jurnal Elektronik Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Surabaya yang ditulis oleh Septina Alianingrum dengan judul Perempuan Penguasa Jepara 1549-1579, Ratu Kalinyamat merupakan penguasa perempuan pertama Kerajaan Demak ketika Kerajaan Demak mengalami konflik politik antara keturunan Raden Patah dan muncul di panggung sejarah Indonesia ketika mengalami kemunduran akibat perebutan kekuasaan.

Ratu Kalinyamat adalah cucu dari Raden Patah, pendiri Kerajaan Demak. Raden Patah memiliki empat orang putra. Putra sulungnya bernama Ratu Mas, sedangkan putra keduanya bernama Adipati Unus yang kemudian menjadi raja kedua Kerajaan Demak.

Putra ketiganya adalah Pangeran Seda Lepen. Pangeran Seda Lepen memiliki seorang putra yang bernama Arya Penangsang. Putra keempat Raden Patah adalah Pangeran Trenggana. 

Nama asli Ratu Kalinyamat adalah Ratu Retna Kencana, putri sulung Sultan Trengana, raja ketiga Kerajaan Demak. Nama Kalinyamat diambil dari nama tempat di daerah Jepara, Jawa Tengah, yang merupakan daerah kekuasaannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/18/3020196/pahlawan-hak-hak-sipil-as-james-lawson-meninggal-pada-usia-95-tahun-vneLmk82oV.jpg
Pahlawan Hak-Hak Sipil AS James Lawson Meninggal pada Usia 95 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/337/2987022/tujuh-tanda-kehormatan-yang-diterima-jenderal-besar-soedirman-berikut-ulasannya-hYxaq2sXdA.jpg
Tujuh Tanda Kehormatan yang Diterima Jenderal Besar Soedirman, Berikut Ulasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/19/337/2985443/deretan-7-tanda-kehormatan-pahlawan-nasional-jenderal-besar-soedirman-Q7sS9v4diz.jpg
Deretan 7 Tanda Kehormatan Pahlawan Nasional Jenderal Besar Soedirman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/24/337/2944443/kisah-letjen-tb-simatupang-anak-medan-yang-religius-dan-kritis-terhadap-bung-karno-TjxUBozcju.jpg
Kisah Letjen TB Simatupang, Anak Medan yang Religius dan Kritis terhadap Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/24/337/2944438/12-pahlawan-beragama-katolik-berikut-deretan-perjuangan-dan-jasanya-WLYpo7YzLV.jpg
12 Pahlawan Beragama Katolik, Berikut Deretan Perjuangan dan Jasanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/10/337/2918163/hari-pahlawan-momentum-bangkitkan-memori-kolektif-perjuangan-kemerdekaan-s50hsOeyHP.jpg
Hari Pahlawan, Momentum Bangkitkan Memori Kolektif Perjuangan Kemerdekaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement