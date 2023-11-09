Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengenal Bataha Santiago, Raja Manganitu yang Menolak Kerjasama dengan VOC hingga Tewas Digantung

Alya Shafa Maryam , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |05:01 WIB
Mengenal Bataha Santiago, Raja Manganitu yang Menolak Kerjasama dengan VOC hingga Tewas Digantung
Raja Bataha Santiago (foto: dok wikipedia)
A
A
A

BATAHA SANTIAGO dikenal dengan nama panggilan Santiago, memiliki nama asli yaitu Don Jugov Sint Santiago. Bataha Santiago lahir di Bowongtiwo-Kauhis, Manganitu, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara pada tahun 1622.

Bataha Santiago merupakan Raja Manganitu dan menjadi raja dari tahun 1670 hingga 1675. Ia adalah satu-satunya raja di Kepulauan Sanguije yang mengambil sikap tegas, untuk tidak menandatangani perjanjian perdagangan dengan VOC Belanda (Vereenigde Oost Indische Compagnie) yang bermaksud menguasai perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Nusa Utara.

Bataha Santiago meninggal dunia pada tahun 1675, karena tak mau bekerja sama dengan Belanda, Ia di tangkap dan dihukum gantung lalu kepalanya dipenggal. Ia dikuburkan di desa Karatung I, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Sebagai bentuk penghormatan, sebuah patung Santiago didirikan di Miangas, daerah perbatasan antara Indonesia dan Filipina.

Nama Santiago juga diabadikan sebagai nama markas Kodim 1301 Sangihe dan Korem 131 Santiago di Manado, Sulawesi Utara. Bataha Santiago wafat pada usia 53 tahun, bertepatan dengan berakhirnya masa pemerintahan Kerajaan Manganitu.

Dimakamnya tertulis kata-kata yang mengharukan 'Biar saya mati digantung, daripada tunduk kepada penjajah'. Kutipan kalimat tersebut diukir di prasasti makam Raja Bataha Santiago.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/18/3020196/pahlawan-hak-hak-sipil-as-james-lawson-meninggal-pada-usia-95-tahun-vneLmk82oV.jpg
Pahlawan Hak-Hak Sipil AS James Lawson Meninggal pada Usia 95 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/337/2987022/tujuh-tanda-kehormatan-yang-diterima-jenderal-besar-soedirman-berikut-ulasannya-hYxaq2sXdA.jpg
Tujuh Tanda Kehormatan yang Diterima Jenderal Besar Soedirman, Berikut Ulasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/19/337/2985443/deretan-7-tanda-kehormatan-pahlawan-nasional-jenderal-besar-soedirman-Q7sS9v4diz.jpg
Deretan 7 Tanda Kehormatan Pahlawan Nasional Jenderal Besar Soedirman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/24/337/2944443/kisah-letjen-tb-simatupang-anak-medan-yang-religius-dan-kritis-terhadap-bung-karno-TjxUBozcju.jpg
Kisah Letjen TB Simatupang, Anak Medan yang Religius dan Kritis terhadap Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/24/337/2944438/12-pahlawan-beragama-katolik-berikut-deretan-perjuangan-dan-jasanya-WLYpo7YzLV.jpg
12 Pahlawan Beragama Katolik, Berikut Deretan Perjuangan dan Jasanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/10/337/2918163/hari-pahlawan-momentum-bangkitkan-memori-kolektif-perjuangan-kemerdekaan-s50hsOeyHP.jpg
Hari Pahlawan, Momentum Bangkitkan Memori Kolektif Perjuangan Kemerdekaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement