Maghrib Mengaji Senang Atas Bantuan yang Diberikan Relawan Ganjar untuk Santri

DELI SERDANG - Marwansyah Batubara, Pimpinan Maghrib Mengaji mengaku senang dan bersyukur atas bantuan yang diserahkan oleh Tuan Guru Sahabat Ganjar di Dusun IV, Desa Baru, Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Alhamdullilah Tuan Guru Sumatera Utara telah hadir ke rumah Maghrib Mengaji dalam rangka penyerahan bantuan pengeras suara, kipas angin dan perlengkapan lainnya untuk menunjang segala aktifitas santri di Maghrib Mengaji," kata Marwansyah, Kamis (9/11/2023).

Dalam kegiatan tersebut, Tuan Guru bersama Maghrib mengaji melangsungkan berbagai rangkaian kegiatan dengan mengundang sejumlah ustad dan orangtua siswa yang belajar di komunitas Maghrib Mengaji.

"Kami melakukan pembacaan ayat suci Al Quran, kemudian sambutan dari Tuan Guru dan diskusi bersama orangtua binaan Maghrib Mengaji. Semua senang dan diskusi berjalan dengan lancar, ini tentu menjadi awal yang baik untuk Tuan Guru yang mana kepanjangan tangan dari pak Ganjar," ujar Marwansyah.

Kegiatan berlangsung dengan baik, Marwansyah mendoakan agar apa yang di sumbangkan dapat bermanfaat bagi para binaan Maghrib Mengaji dan tilwatil Quran, serta tak lupa mengucapkan terimakasih kepada tim relawan Tuan Guru Sahabat Ganjar Sumatera Utara.

Maghrib sendiri, kata Marwansyah sudah dibina selama dua tahun terakhir. "Maghrib Mengaji merupakan binaan bagi puluhan anak-anak SD sampai SMP yang mau belajar Iqro sampai Al-Quran kami bimbing secara gratis dan alhamdullilah sudah berjalan 2 tahun," lanjut Marwansyah.