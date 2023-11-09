Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Maghrib Mengaji Senang Atas Bantuan yang Diberikan Relawan Ganjar untuk Santri

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |21:51 WIB
Maghrib Mengaji Senang Atas Bantuan yang Diberikan Relawan Ganjar untuk Santri
Relawan Ganjar serahkan bantuan untuk santri (Foto : Istimewa)
A
A
A

DELI SERDANG - Marwansyah Batubara, Pimpinan Maghrib Mengaji mengaku senang dan bersyukur atas bantuan yang diserahkan oleh Tuan Guru Sahabat Ganjar di Dusun IV, Desa Baru, Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Alhamdullilah Tuan Guru Sumatera Utara telah hadir ke rumah Maghrib Mengaji dalam rangka penyerahan bantuan pengeras suara, kipas angin dan perlengkapan lainnya untuk menunjang segala aktifitas santri di Maghrib Mengaji," kata Marwansyah, Kamis (9/11/2023).

Dalam kegiatan tersebut, Tuan Guru bersama Maghrib mengaji melangsungkan berbagai rangkaian kegiatan dengan mengundang sejumlah ustad dan orangtua siswa yang belajar di komunitas Maghrib Mengaji.

"Kami melakukan pembacaan ayat suci Al Quran, kemudian sambutan dari Tuan Guru dan diskusi bersama orangtua binaan Maghrib Mengaji. Semua senang dan diskusi berjalan dengan lancar, ini tentu menjadi awal yang baik untuk Tuan Guru yang mana kepanjangan tangan dari pak Ganjar," ujar Marwansyah.

Kegiatan berlangsung dengan baik, Marwansyah mendoakan agar apa yang di sumbangkan dapat bermanfaat bagi para binaan Maghrib Mengaji dan tilwatil Quran, serta tak lupa mengucapkan terimakasih kepada tim relawan Tuan Guru Sahabat Ganjar Sumatera Utara.

Maghrib sendiri, kata Marwansyah sudah dibina selama dua tahun terakhir. "Maghrib Mengaji merupakan binaan bagi puluhan anak-anak SD sampai SMP yang mau belajar Iqro sampai Al-Quran kami bimbing secara gratis dan alhamdullilah sudah berjalan 2 tahun," lanjut Marwansyah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement