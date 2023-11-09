Polisi Tangkap Pelaku Bacok Wanita dengan Kapak di Demak, Motifnya Ditinggal Menikah

DEMAK - Polisi berhasil mengungkap kasus pembacokan terhadap wanita di Demak, Jawa Tengah.

Kasatreskrim Polres Demak AKP Winardi mengatakan bahwa motif pelaku membacok korbannya dengan kapak gegara sakit hati soal asmara.

Pelaku Muhamad Aksin (45) ditangkap di rumah pamannya di Desa Sidorejo, Kecamatan Sayung, Demak, Jawa Tengah, pada Rabu sore 8 November 2023.

AKP Winardi mengatakan bahwa sekitar 2018 lalu, pelaku pernah menjalin asmara dengan korban, Nurkhayatul Khasanah (43), warga Dukuh Penjor, Desa Bulusari, Kecamatan Sayung, Demak, Jawa Tengah.

Namun mereka sempat terpisah lantaran pelaku ditahan di LP Kedungpane, Semarang karena kasus penggelapan. Kemudian, korban pun memilih menikah dengan pria lain.

"Setelah keluar dari penjara pelaku sakit hati karena korban sudah menikah dengan lelaki lain hingga dia mendatangi korban dengan membawa kapak untuk menagih uangnya yang dihabiskan korban saat bersama," ujar AKP Winardi, Kamis (9/11/2023).

Ia menambahkan bahwa pelaku menyebut korban telah membawa uangnya sebesar Rp200 juta, namun korban membatah dan menghinanya.