Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Polisi Tangkap Pelaku Bacok Wanita dengan Kapak di Demak, Motifnya Ditinggal Menikah

Sukma Wijaya , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |15:33 WIB
Polisi Tangkap Pelaku Bacok Wanita dengan Kapak di Demak, Motifnya Ditinggal Menikah
Pelaku pembacokan wanita di Demak (Foto: MPI)
A
A
A

 

DEMAK - Polisi berhasil mengungkap kasus pembacokan terhadap wanita di Demak, Jawa Tengah.

Kasatreskrim Polres Demak AKP Winardi mengatakan bahwa motif pelaku membacok korbannya dengan kapak gegara sakit hati soal asmara.

Pelaku Muhamad Aksin (45) ditangkap di rumah pamannya di Desa Sidorejo, Kecamatan Sayung, Demak, Jawa Tengah, pada Rabu sore 8 November 2023.

AKP Winardi mengatakan bahwa sekitar 2018 lalu, pelaku pernah menjalin asmara dengan korban, Nurkhayatul Khasanah (43), warga Dukuh Penjor, Desa Bulusari, Kecamatan Sayung, Demak, Jawa Tengah.

Namun mereka sempat terpisah lantaran pelaku ditahan di LP Kedungpane, Semarang karena kasus penggelapan. Kemudian, korban pun memilih menikah dengan pria lain.

"Setelah keluar dari penjara pelaku sakit hati karena korban sudah menikah dengan lelaki lain hingga dia mendatangi korban dengan membawa kapak untuk menagih uangnya yang dihabiskan korban saat bersama," ujar AKP Winardi, Kamis (9/11/2023).

Ia menambahkan bahwa pelaku menyebut korban telah membawa uangnya sebesar Rp200 juta, namun korban membatah dan menghinanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164705/manik-6IZk_large.jpg
Polisi Periksa 8 Saksi dan Analisis CCTV di TKP Pembacokan Kontributor iNews Media Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/512/3163974/pembacokan-lT4A_large.jpg
Kontributor iNews Media Group Grobogan Dibacok OTK, Polisi Buru Pelaku 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/340/3154424/bacok-HofB_large.jpg
Bacok Warga, Kepala Desa di Lampung Timur Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/338/3149641/ilustrasi_penjara-xXry_large.jpg
Remaja Tewas Dibacok saat Tawuran di Jatinegara, 2 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/338/3148641/pembacokan-Li0p_large.jpg
Terekam CCTV, Pemotor Dibacok di Radio Dalam Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/340/3145318/warga_konawe_selatan_dibacok_karyawan_perusahaan_sawit_usai_sholat_idul_adha-9OhR_large.jpg
Warga Konawe Selatan Dibacok Karyawan Perusahaan Sawit Usai Sholat Idul Adha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement