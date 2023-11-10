Siswa Perokok Aniaya Guru di Bima, Partai Perindo: Sanksi Tegas sebagai Efek Jera

JAKARTA - Partai Perindo mengecam keras aksi kekerasan yang dilakukan oleh siswa salah satu SMK di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) terhadap gurunya.

Siswa tersebut melakukan pemukulan terhadap gurunya hingga babak belur lantaran ditegur karena merokok.

Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo Ike Julies Tiati atau Ike Suharjo mengatakan, tindakan yang dilakukan siswa tersebut sangat tercela dan perlu disanksi tegas.

"Sekolah mempunyai peraturan yang harus dilaksanakan oleh seluruh siswa. Sehingga saya harap sekolah dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap siswa tersebut agar memberikan efek jera terhadap pelaku," kata Ike kepada wartawan, Jumat (10/11/2023).

Ike -- yang merupakan Caleg DPR RI Dapil Sumatera Selatan II ini berharap, guru yang menjadi korban pemukulan tersebut untuk menolak jika ada tawaran damai.

Menurutnya, pelaku harus mendapat sanksi tegas dari sekolah dan proses hukum harus berjalan. Karena, pemukulan yang dilakukan oleh siswa kepada guru tersebut sudah termasuk penganiayaan.

"Sehingga, pelaku harus mendapat sanksi dan hukuman atas perbuatannya tersebut," tegas mantan news anchor ini.