Wujudkan Pemilu Damai, Polres Malang Perkuat Sinergitas ke KPU dan Bawaslu

MALANG - Polres Malang melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang.

Kegiatan ini sebagai upaya memperkuat sinergi antara aparat kepolisian dan penyelenggara pemilihan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif selama proses tahapan Pemilu.

Kasatlantas Polres Malang, AKP Agnis Juwita mengungkapkan, komitmen Polres Malang untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan Pemilu di wilayah Kabupaten Malang.

"Kami merasa perlu untuk menjalin kerjasama yang erat dengan KPU dan Bawaslu sebagai bentuk dukungan dan sinergi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif selama proses tahapan Pemilu," kata Agnis, Jumat (10/11/2023).

Dalam pertemuan, Agnis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Malang atas kerjasama yang telah terjalin selama ini.

Ia mengakui bahwa sinergi antara aparat kepolisian dan KPU serta Bawaslu memiliki peran penting dalam menjamin keamanan dan ketertiban selama proses demokrasi berlangsung.

Agnis menegaskan, komitmen Polres Malang untuk terus bersinergi dengan KPU dan Bawaslu demi kesuksesan pelaksanaan Pemilu.

"Meski saya akan pindah tugas, kerjasama yang telah terbangun tidak akan terputus. Polres Malang akan tetap aktif berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu untuk menjaga keamanan dan kelancaran Pemilu di Kabupaten Malang," tambahnya.