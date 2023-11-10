Hari Pahlawan, Caleg Perindo Susaningtyas Nefo Tabur Bunga di Makam Pahlawan Bambang Sugeng

TEMANGGUNG - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Siber dan Hankam yang juga Caleg DPR RI Dapil Jateng VI Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati melakukan tabur banga di Makam Pahlawan Mayjend Bambang Sugeng.

Di sana, Caleg Perindo Susaningtyas Nefo berdoa secara khusyuk mendoakan arwah para pahlawan dan para pejuang bangsa.

Mayjend Bambang Sugeng merupakan satu dari ribuan pahlawan yang menjadi korban pembantaian sadis yang dilakukan oleh penjajah Belanda di Jembatan Kali Progo, Jumat (10/11/2023) pagi.

Dalam mempringati Hari Pahlawan itu, sebelumnya Nuning -sapaan akrabnya- menghadiri Hari Ulang Tahun ke-189 Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah di Gedung Pemuda.

Susaningtyas berharap, Temanggung semakin maju seiring dengan semangat para pahlawan pendiri bangsa.

Susaningtyas mengatakan bahwa peringatan Hari Pahlawan merupakan titik pangkal dari perjuangan dalam menghadapi tahun politik.

Dia berharap, Indonesia mendapat pemimpin yang baik dalam memimpin bangsa menuju Indonesia Emas pada 2045.

"Saya berharap Kabupaten Temanggung semakin sukses dan membuat semakin maju," ujarnya.