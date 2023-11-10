Caleg Perindo Susaningtyas Nefo Hadiri Perayaan HUT ke-189 Kabupaten Temanggung

TEMANGGUNG - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Siber dan Hankam yang juga Caleg DPR RI Dapil Jateng VI Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati menghadiri Hari Ulang Tahun ke-189 Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah di Gedung Pemuda bertepatan dengan Hari Pahlawan pada 10 November, Jumat (10/11/2023) pagi.

Susaningtyas berharap, Temanggung semakin maju seiring dengan semangat para pahlawan pendiri bangsa. Selain upacara peringatan, juga dilakukan tabur bunga di Makam Pahlawan.

Susaningtyas mengatakan bahwa peringatan hari pahlawan merupakan titik pangkal dari perjuangan dalam menghadapi tahun politik.

Dia berharap, Indonesia mendapat pemimpin yang baik dalam memimpin bangsa menuju Indonesia Emas pada 2045.

"Saya berharap Kabupaten Temanggung semakin sukses dan membuat semakin maju," ujarnya.

Kabupaten Temanggung di mata Nuning -sapaan akrabnya- semakin dikenal terbukti dengan berbagai penghargaan pencapaian kinerja tingkat nasional dan berbagai produk yang semakin dikenal dunia.