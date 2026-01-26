Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri ke Jajaran soal Tolak Polri di Bawah Kementerian: Perjuangkan Sampai Titik Darah Penghabisan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |14:12 WIB
Kapolri ke Jajaran soal Tolak Polri di Bawah Kementerian: Perjuangkan Sampai Titik Darah Penghabisan
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Raker dengan Komisi III DPR RI (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menolak wacana Polri berada di bawah kementerian. Hal itu dianggap bisa melemahkan negara.

"Kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus," kata Sigit dengan nada tegas saat raker bareng Komisi III DPR RI, Senin (26/1/2026).

Menurut Sigit, posisi Polri dewasa ini sudah sangat ideal. Polisi bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Harkamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pelayanan, dan pengayoman.

"Di satu sisi kita betul-betul berada di bawah Bapak Presiden. Sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian yang kemudian tidak mau," ucap Sigit.

Menurut Sigit, berada di bawah kementerian justru bisa memunculkan potensi matahari kembar dalam institusi Korps Bhayangkara.
"Jadi kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA bahwa mau tidak Pak Kapolri jadi menteri kepolisian, dalam hal ini saya tegaskan di hadapan Bapak Ibu dan jajaran saya menolak polisi di bawah kementerian," ujar Sigit.

Halaman:
1 2
      
