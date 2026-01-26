Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dukung Program Presiden, Polri Siapkan 1,37 Juta Hektare Lahan Ditanami Jagung

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |13:28 WIB
Dukung Program Presiden, Polri Siapkan 1,37 Juta Hektare Lahan Ditanami Jagung
Raker Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan Komisi III DPR RI (Foto: Dok)
JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan terus mendukung program Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah program ketahanan atau swasembada pangan.

Menurut Sigit, Polri terus mendukung percepatan pembangunan nasional yang dituangkan Presiden dalam misi Asta Cita sebagai arah kebijakan strategis untuk mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

"Polri telah melaksanakan berbagai program, salah satunya melalui Program Ketahanan Pangan dengan komoditas jagung pakan ternak. Sepanjang tahun 2025, Polri telah berhasil mencari dan memfasilitasi 1,37 juta hektare untuk ditanami," kata Sigit dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Senin (26/1/2026).

Potensi lahan tersebut terdiri dari lahan ketahanan pangan Polri seluas 881,74 ribu hektare dan Lahan Baku Sawah (LBS) seluas 496,86 ribu hektare.

Adapun luas lahan yang telah tertanam jagung yaitu 651,19 ribu hektare, terdiri dari 522,07 ribu hektare lahan binaan Polri serta penanaman pada LBS seluas 129,1 ribu hektare. Dari seluruh lahan yang ditanami tersebut, telah dihasilkan jagung pakan ternak sebanyak 3,57 juta ton.

