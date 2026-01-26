Kapolri Sebut Bhabinkamtibmas Bak Superman untuk Masyarakat

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyinggung peran penting personel Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat desa.

"Dalam membangun kemitraan, melakukan identifikasi permasalahan sejak dini, serta menjaga stabilitas kamtibmas di tingkat desa dan kelurahan, Polri mengedepankan Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak," kata Listyo dalam rapat kerja bersama Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Bahkan, dia menyebut Bhabinkamtibmas kerap dianggap sebagai seorang “Superman” oleh masyarakat lantaran dinilai kuat dan serba bisa. "Eksistensi Bhabinkamtibmas sebagai representasi kehadiran Polri di tengah masyarakat beserta kompleksitas tugasnya menjadikan Bhabinkamtibmas sebagai 'Superman' bagi masyarakat, yang memiliki kecerdasan dan serba bisa," ujarnya.

Dari total 84.048 desa dan kelurahan yang ada di Indonesia, saat ini jumlah Bhabinkamtibmas telah terpenuhi sebesar 49 persen atau sebanyak 41.162 personel Bhabinkamtibmas.

Ia memastikan akan terus meningkatkan pemenuhan jumlah Bhabinkamtibmas hingga mencapai 100 persen, sesuai dengan program 1 Bhabinkamtibmas 1 Desa Kelurahan.

"Salah satu strategi untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui rekrutmen Calon Bintara Kompetensi Khusus Bhabinkamtibmas, serta mutasi terhadap Bintara senior dan personel Brimob Polri yang sudah bertugas cukup lama," pungkasnya.

(Arief Setyadi )